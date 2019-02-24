Spor Toto 1. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - TY Elazığspor: 3 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’a 3-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

11. dakikada sol kanattan gelişen atakta Batuhan’ın ceza sahasına ortasına Ahmet’in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

14. dakika şık çalımlarla rakiplerini geçerek önünü boşaltan Mustafa’nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlık ağlara gitti. 0-1

43. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Karabükspor savunması topu uzaklaştıramayınca Traore’nin 3 kişinin arasından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

48. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Akakpo, topu müsait durumdaki Diarra’ya gönderdi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda da konuk ekip farkı 3’e çıkarmayı başardı. 0-3

50. dakikada sağ kanattan Ahmet’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında seken topa gelişine vuran Eser, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-3



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Erkan Akbulut xx

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar x, Arda Belen xx, Oğuz Eken x, Ahmet Karadayı xx, Fatih Tultak x, Abdullah Sezgin x (Berk dk. 71 x), Can Sıkılmaz xx, Hüseyin Topbaş x, Emre Eser xx, Batuhan Kurt x, Arif Bostancı x (Cihan dk. 79 x)

Yedekler: Ferhat, Berkay, Toykan,Fatih Kızılay, Melih

Teknik Direktör: Taner Öcal

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri xx, Kadir Bekmezci xx, Samba xx (Muhammed dk. 86 ?), Mustafa xx, Yiğitcan x, Akakpo xx, Diarra xx (Cengizhan dk. 77 x), Tufan Kelleci xx, Traore xx, Emir x (Gökhan dk. 46 xx), Rüştü xx

Yedekler: Ahmet Doğan, Abdulkadir, Eren, Ahmet Burak

Teknik Direktör: Erhan Altın

Goller: Emre (dk. 50) (Karabükspor), Mustafa (dk. 14), Traore (dk. 43) Diarra (dk. 48) (TY Elazığspor)

Kırmızı kartlar: Arda (dk. 90) (Karabükspor), Yiğitcan (dk. 40), Rüştü (dk. 72) (TY Elazığspor)

Sarı kartlar: Kadir, Emir, Traore, Muhammed (Elazığspor)

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