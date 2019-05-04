Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0 Spor Toto Süper Lig’in 32.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar

27. dakikada sol taraftan Muhammed son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Görkem’in kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Furkan Kaçar kornere çeldi.

28. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Eser’in yaptığı ser vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

40. dakikada sağ taraftan Muhsin’in içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Cajic’in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Furkan kornere çeldi.

63. dakikada sol taraftan Balikuv’un içeri çevirdiği topa arka direkte Görkem Güven’in yaptğı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Kargın xx, Sezgin Çınar xx, Cem Özbay xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx (Umut Kaya dk. 78 x), Arif Morkaya xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Balikuv xx, Muhammed Demirci xx, Cajic xx, Muhsin Yıldırım xx, Halil İbrahim Sönmez xx (Ali Dere dk. 54 x), Perovic xx, Görkem Güven xxx (Muhammed Enes Durmuş dk. 69 x)

Yedekler: Wellington, Eslem Öztürk, İbrahim Halil Çolak, Bauque

Teknik Sorumlu: Tamer Avcı

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar xx, Cihan Aydın xx, Sezer Gündüz xx, Can Sıkılmaz xx, Abdullah Sezgin xx, Berk Kervankıran xx, Emre Eser xx, Doğukan Toksöz xx, Fatih Kızılay xx (Fatih Tultak dk. 54 x), Ahmet Karadayı xx (Arif Bostancı dk. 72 x), Oğuz Eken xx (Batuhan Kurt dk. 86 ?)

Yedekler: Halit Tokur, Berkay Yılmaz, Ali Kemal Yılmaz, Toykan Topuz

Teknik Direktör: İlhan Özer

Gol: Görkem Güven (dk. 63) (İstanbulspor)

Sarı kart: Cajic (İstanbulspor)

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