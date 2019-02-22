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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 3

Spor Toto 1.

22 Şubat 2019 Cuma 20:59
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 3

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Hatayspor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


11. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Aytemur’un Yusuf’a yaptığı müdahaleyi hakem Bahattin Şimşek penaltı olarak değerlendirdi.


12. dakikada Mesut Çaytemel’in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


25. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Korkishko, Gökhan Karadeniz ile verkaç yaparak kaleci Alperen ile karşı karşıya kaldı. Korkishko’nun sağ tarafta dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


49. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Bauque’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


59. dakikada sağ taraftan Hamza Gür’ün ceza sahası içine girerek içeri çevirdiği topa kale önünde Gökhan Karadeniz’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal’dan oyun alanına geri döndü.


62. dakikada Korkhisko’nun ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Alperen Uysal’dan döndü. Kaleciden dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Hamza Gür’ün sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3


70. dakikada Bauque’nin ceza sahası içi sağ çaprazında Caner Hüseyin’e yaptığı müdahaleyi hakem Bahattin Şimşek penaltı olarak değerlendirdi.


71. dakikada Caner Hüseyin’in penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Alperen oyun alanına çeldi.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İbrahim Bozbey xx, Mehmet Ali Akkor xx


İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Onur Ural xx (Perovic dk. 68 x), Wellington xx, Atchom xx, Ali Aytemur xx (Murat Duruer dk. 37 x), Arif Morkaya xx, Onur Ergün xx, Bauque xx, Cajic xx, Halil İbrahim Sönmez xx (Eslem Öztürk dk. 63 x), İbrahim Yılmaz xx


Yedekler: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım, İbrahim Halil Çolak, Baliku


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Hatayspor: Akın Alkan xx, Paluli xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mesut Çaytemel xx,Gökhan Karadeniz xx, Kubilay Sönmez xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Diallo xx (Mirkan Aydın dk. 85 ?), Hamza Gür xx (Yasin Gülerer dk. 90+2 ?), Korkhisko xxx (Selim Ilgaz dk. 76 x)


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Tayfun Dingil, Maiga


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Mesut Çaytemel (dk. 13), Korkhisko (dk. 25), Hamza Gür (dk. 61) (Hatayspor)


Kırmızı kart: Wellington (dk. 77) (İstanbulspor)

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 20:59
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