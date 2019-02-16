Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1
Spor Toto 1.16 Şubat 2019 Cumartesi 15:42
Spor Toto 1. Lig’in 22. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor’u konuk etti. Yağmurlu havada oynanan mücadele Yusuf Abdioğlu’nun iki kaleye de attığı golle mücadele 1-1 sonuçlandı. Maçın son dakikalarında ise Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, hakem tarafından tribüne gönderildi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Koray Gençerler xx, Ata Yıldırım xx, Gökmen Baltacı xx
Hatayspor: Akın xx, Soner xx, Kubilay xx, Hamza xx, Selim xx (Korkishko dk. 62 x), Gökhan xx (Karim Samb dk. 90 ?), Mesut xx, Maiga xx, Yusuf xx, Murat xx, Caner xx
Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga, Honore Gomis
Teknik Direktör: İlhan Palut
Adana Demirspor: Çağlar xx, Traore xx, Berk xx (Oleksandr dk. 76 x), Pote xx (Anderson dk. 87 ?), Hakan x (Levent dk. 67 x), Kaan xx, Erdal xx, Süleyman xx, Semih xx, Jakub xx, Joher xx
Yedekler: Kurtuluş, Tayyib, Adil, Batuhan
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 72) (Hatayspor), Yusuf Abdioğlu (dk. 78 k.k) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Maiga, Mesut, Kubilay (Hatayspor), Hakan (Denizlispor)
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