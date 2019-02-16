Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 22. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor’u konuk etti. Yağmurlu havada oynanan mücadele Yusuf Abdioğlu’nun iki kaleye de attığı golle mücadele 1-1 sonuçlandı. Maçın son dakikalarında ise Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, hakem tarafından tribüne gönderildi.



Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler xx, Ata Yıldırım xx, Gökmen Baltacı xx

Hatayspor: Akın xx, Soner xx, Kubilay xx, Hamza xx, Selim xx (Korkishko dk. 62 x), Gökhan xx (Karim Samb dk. 90 ?), Mesut xx, Maiga xx, Yusuf xx, Murat xx, Caner xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga, Honore Gomis

Teknik Direktör: İlhan Palut

Adana Demirspor: Çağlar xx, Traore xx, Berk xx (Oleksandr dk. 76 x), Pote xx (Anderson dk. 87 ?), Hakan x (Levent dk. 67 x), Kaan xx, Erdal xx, Süleyman xx, Semih xx, Jakub xx, Joher xx

Yedekler: Kurtuluş, Tayyib, Adil, Batuhan

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 72) (Hatayspor), Yusuf Abdioğlu (dk. 78 k.k) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Maiga, Mesut, Kubilay (Hatayspor), Hakan (Denizlispor)

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