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Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Spor Toto 1.

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:42
Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 22. hafta mücadelesinde Hatayspor, Adana Demirspor’u konuk etti. Yağmurlu havada oynanan mücadele Yusuf Abdioğlu’nun iki kaleye de attığı golle mücadele 1-1 sonuçlandı. Maçın son dakikalarında ise Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, hakem tarafından tribüne gönderildi.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Koray Gençerler xx, Ata Yıldırım xx, Gökmen Baltacı xx


Hatayspor: Akın xx, Soner xx, Kubilay xx, Hamza xx, Selim xx (Korkishko dk. 62 x), Gökhan xx (Karim Samb dk. 90 ?), Mesut xx, Maiga xx, Yusuf xx, Murat xx, Caner xx


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Bakary Nimaga, Honore Gomis


Teknik Direktör: İlhan Palut


Adana Demirspor: Çağlar xx, Traore xx, Berk xx (Oleksandr dk. 76 x), Pote xx (Anderson dk. 87 ?), Hakan x (Levent dk. 67 x), Kaan xx, Erdal xx, Süleyman xx, Semih xx, Jakub xx, Joher xx


Yedekler: Kurtuluş, Tayyib, Adil, Batuhan


Teknik Direktör: Ümit Özat


Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 72) (Hatayspor), Yusuf Abdioğlu (dk. 78 k.k) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Maiga, Mesut, Kubilay (Hatayspor), Hakan (Denizlispor)

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:42
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