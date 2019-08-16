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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Menemenspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto 1.

16 Ağustos 2019 Cuma 21:22
Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Menemenspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto 1. Lig’in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Menemenspor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


4. dakikada Giresunspor’un atağında Ahmet İlhan’ın sağdan şutunda kaleye giden topu Selmani kornere gönderdi.


28. dakikada Ahmet İlhan’ın ara pasında Bekir’in şutu az farkla auta çıktı.


36. dakikada Landel’in rakibine yaptığı faulde atışı kullanan Taşkın’ın şutu Bekir’e çarparak filelerle buluştu. 1-0



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Onur Özütoprak xx, Cemal Bingül xx, Mehmet Kapluhan xx


Giresunspor: Adriano xx, Numan xx, Muhammet Bayır xx, Ahmet Kesim xx, Mehmet Güven xx, Landel xx, Rusescu xx, Muhammet Reis xx, Ahmet İlhan xx, Del Valle Rodriguez xx, Bekir xx


Yedekler: Metin, Mehmet Taş, Özgür Can, Orhan, Tanase, Da Silva, Çağlar


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Menemenspor: Selmani xx, Trtovac xx, Taşkın xx, Mustafa xx, Muhammet Ali xx, Alberk xx, Murat Elkatmış xx, Murat Erdemir xx, Semih xx, Diakite xx, Hüseyin x


Yedekler: Erhan, Ali Özgün, İbrahim Sandare, Ali Keten, Tayfun, Ercan, Halil İbrahim, Galip, Furkan


Teknik Direktör: Mehmet Nuri Adıgüzel


Gol: Taşkın (dk. 36) (Menemenspor)


Sarı kart: Semih (Menemenspor)

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 21:22
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