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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu)

Spor Toto 1.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:44
Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu)

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Giresunspor, Boluspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk devresi ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:44
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