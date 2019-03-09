Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Boluspor: 0 (İlk yarı sonucu) Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Giresunspor, Boluspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk devresi ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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