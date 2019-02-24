Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Altay: 2 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Giresunspor, sahasında Altay’a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar:

26. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası Tavares ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Altay’ı 10 kişi bıraktı.

37. dakikada Özgür’ün pasında topla buluşan Paixao’nun ortasında ceza sahası içinde Kappel’in şutu kaleci Kayacan’ın sağından ağlarla buluştu. 0-1

75. dakikada hızlı gelişen Altay atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Marco Paixao’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

82. dakikada sağ kanattan Dauda’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Landel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Soner Maraş xx, Anıl Usta xx

Giresunspor: Kayacan Erdoğan x, Berkan Yıldırım xx, Aykut Demir xx, Orhan Taşdelen xx, Hüsamettin Tut xx (Yasin dk. 61 x), Tevfik Altındağ xx, Michel Landel xx, Emre Nefiz x (Muhammed Reis dk. 42 xx), Cristian Tanese xx, Zoro Syriac x (Volkan Okumak dk. 42 xx), Abiola Dauda xx

Yedekler: Anıl, Bahadır, Alperen, Mehmet Taş

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Altay: Aydın Bağ xx, Yasin Palaz xx, Gençer Censev xx, Ulaş Zengin xx, Özgür Özkaya xx, Ferhat Çulucuoğlu xx, Helder Lopez Tavares xx, Andreas Tatos xx (Merter dk. 64 x), Anton Putsila xx (Hüsamettin dk. 90+1 ?), Leandro Kappel xx, Marco Paixao xx (Sinan dk. 90+3 ?)

Yedekler: Emre, İbrahim, Furkan, Murat

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Landel (dk. 82) (Giresunspor), Kappel (dk. 37), Marco Paixao (dk. 75) (Altay)

Kırmızı kart: Tavares (dk. 26) (Altay)

Sarı kartlar: Orhan, Aykut, Tefik, Berkan, Muhammet (Giresunspor), Putsila, Kappel, Aydın (Altay)

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