Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0
Spor Toto 1.05 Mayıs 2019 Pazar 19:11
Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Giresunspor, puanını 33’e yükselterek kümede kalmayı garantiledi. Bu sonuçla ligde Kardemir Karabükspor, Elazığspor ve Afjet Afyonspor bir alt lige düştü.
Maçtan dakikalar:
11. dakikada Muhammet’in kullandığı köşe atışında arka direkte topla buluşan Mehmet Taş’ın şutu ağlarla buluştu. 1-0
60. dakikada Adana Demirspor’un kullandığı köşe atışında Erdal’ın kafa vuruşunu kaleci Kayacan kornere çeldi.
67. dakikada sağ kanattan Süleyman’ın ortasında Pote’nin röveşatası kaleci Kayacan’da kaldı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Emrah Ünal xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Giresunspor: Kayacan xx, Aykut xx, Landel xx, Muhammed Reis xx, Volkan xx (Alperen dk. 90+4 ?), Ozan Can xx (Berkan dk. 66 x), Renan xx, Çağlar xx, Mehmet xx, Hüsamettin xx, Yasin xx (Savaş dk. 83 ?)
Yedekler: Anıl, Kağan Miray, Skrbic
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Adana Demirspor: Çağlar Şahin xx, Adil xx, Hamidou Traore xx, Berk xx, Pote xx, Mitrovic x (Oleksandr Gladkyy dk. 46 x), Kaan xx, Erdal xx (Herve Kade dk. 83 x), Süleyman xx, Emre Uğur x (Vedat Bora dk. 35 x), Semih xx
Yedekler: Kurtuluş, Anderson Oliveira, İsmail Konuk, Batuhan İşler
Teknik Direktör: Ümit Özat
Gol: Mehmet Taş (dk. 11) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Volkan, Kayacan (Giresunspor), Mitrovic, Adil, Vedat, Traore (Adana Demirspor)
YORUM YAZ