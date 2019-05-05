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Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0

Spor Toto 1.

05 Mayıs 2019 Pazar 19:11
Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 1 - Adana Demirspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Giresunspor, puanını 33’e yükselterek kümede kalmayı garantiledi. Bu sonuçla ligde Kardemir Karabükspor, Elazığspor ve Afjet Afyonspor bir alt lige düştü.



Maçtan dakikalar:


11. dakikada Muhammet’in kullandığı köşe atışında arka direkte topla buluşan Mehmet Taş’ın şutu ağlarla buluştu. 1-0


60. dakikada Adana Demirspor’un kullandığı köşe atışında Erdal’ın kafa vuruşunu kaleci Kayacan kornere çeldi.


67. dakikada sağ kanattan Süleyman’ın ortasında Pote’nin röveşatası kaleci Kayacan’da kaldı.



Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Emrah Ünal xx, Mehmet Emin Tuğral xx


Giresunspor: Kayacan xx, Aykut xx, Landel xx, Muhammed Reis xx, Volkan xx (Alperen dk. 90+4 ?), Ozan Can xx (Berkan dk. 66 x), Renan xx, Çağlar xx, Mehmet xx, Hüsamettin xx, Yasin xx (Savaş dk. 83 ?)


Yedekler: Anıl, Kağan Miray, Skrbic


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Adana Demirspor: Çağlar Şahin xx, Adil xx, Hamidou Traore xx, Berk xx, Pote xx, Mitrovic x (Oleksandr Gladkyy dk. 46 x), Kaan xx, Erdal xx (Herve Kade dk. 83 x), Süleyman xx, Emre Uğur x (Vedat Bora dk. 35 x), Semih xx


Yedekler: Kurtuluş, Anderson Oliveira, İsmail Konuk, Batuhan İşler


Teknik Direktör: Ümit Özat


Gol: Mehmet Taş (dk. 11) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Volkan, Kayacan (Giresunspor), Mitrovic, Adil, Vedat, Traore (Adana Demirspor)

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 19:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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