1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Ümraniyespor: 1 1 galip ayrılan başkent ekibi puanını 47’ye yükseltti.

1 galip ayrılan başkent ekibi puanını 47’ye yükseltti.



Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Uygar Bebek xx

Gençlerbirliği: Emrullah xx, Ahmet Oğuz xx, Yıldırım xx, Yasin x, Ahmet İlhan Özek x (Matei 80 ?), Sessegnon xxx (Rahmetullah dk. 90+3 ?), Dos Santos xx, Stancu xxx, Selçuk Şahin xxx, Alper xx, Jailton xxx (Nadir Çiftçi dk. 73 x)

Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Nobre, Arnason, Erdem

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Ümraniyespor: Burak x, Aaron xx, Vasilogiannis x (Leandro dk. 59 xx), Serkan xx, Alaaddin xx, Yasir xx, Muhammed xx, Boubacar x (Emircan dk. 46 xx), Tarık x, Madinda xx, Atabey x

Yedekler: Metin, Bahadır, Recep, Uğur, Merthan

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Yasir (dk. 11 k.k.), Stancu (dk. 47) (Gençlerbirliği), Leandro (dk. 83) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Yasin, Ahmet Oğuz, Emrullah (Gençlerbirliği), Muhammed (Ümraniyespor)

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