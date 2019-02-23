1. Lig: Gençlerbirliği: 2 - Ümraniyespor: 1
1 galip ayrılan başkent ekibi puanını 47’ye yükseltti.23 Şubat 2019 Cumartesi 18:17
1 galip ayrılan başkent ekibi puanını 47’ye yükseltti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Uygar Bebek xx
Gençlerbirliği: Emrullah xx, Ahmet Oğuz xx, Yıldırım xx, Yasin x, Ahmet İlhan Özek x (Matei 80 ?), Sessegnon xxx (Rahmetullah dk. 90+3 ?), Dos Santos xx, Stancu xxx, Selçuk Şahin xxx, Alper xx, Jailton xxx (Nadir Çiftçi dk. 73 x)
Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Nobre, Arnason, Erdem
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Ümraniyespor: Burak x, Aaron xx, Vasilogiannis x (Leandro dk. 59 xx), Serkan xx, Alaaddin xx, Yasir xx, Muhammed xx, Boubacar x (Emircan dk. 46 xx), Tarık x, Madinda xx, Atabey x
Yedekler: Metin, Bahadır, Recep, Uğur, Merthan
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Yasir (dk. 11 k.k.), Stancu (dk. 47) (Gençlerbirliği), Leandro (dk. 83) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Yasin, Ahmet Oğuz, Emrullah (Gençlerbirliği), Muhammed (Ümraniyespor)
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