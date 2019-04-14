Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Balıkesirspor Baltok: 0 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında Balıkesirspor Baltok’u 1-0 mağlup etti.



Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Murat Ergin Gözütok xx, Murat Şener xx

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan xxx, Ahmet xx, Halil İbrahim xxx, Yasin xx, Sessegnon xx (Nadir dk. 71 xxx), Nobre xxx (Berat dk. 88 ?), Arnason xx, Stancu x (Deniz dk. 62 xx), Selçuk Şahin xxx, Barış xx, Jailton xx

Yedekler: Taha, Erdem, Matei, Rahmetullah

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Balıkesirspor Baltok: Vukovic x, Okan xx, Cüneyt xx, Tomislav xx (Kethevoama dk. 88 ?), Doğa xxx, Cumali x (Mehmet dk. 90+2 ?), Furkan xx, Nizamettin xx, Sedat x, Otoo x, A’Beka x

Yedekler: Atilla, Asil, Kağan, Oğuzhan, Serdar

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Nadir (dk. 82 pen.) Gençlerbirliği

Sarı kartlar: Selçuk Şahin, Yasin, Jailton (Gençlerbirliği), Tomislav, Cumali (Balıkesirspor Baltok)

Kırmızı kart: Ahmet (dk. 90+1) (Gençlerbirliği)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.