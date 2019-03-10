Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Altay: 0 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında, 4 haftada 12 puan toplayan Altay’ı ağırladı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda AFJET Afyonspor’la oynadığı maçta golsüz berabere kalan başkent temsilcisi, Altay’ı 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Eryaman Stadında Altay’ı konuk etti. Liderlik yarışını sürdüren Kırmızı-Siyahlı ekip Altay karşısında 1-0 galip geldi. Ligin ilk yarısında İzmir Atatürk Stadında oynanan maçı aynı skorla kazanan Gençlerbirliği, 4 haftadır kaybetmeyen rakibi karşısında kontrollü bir oyun oynayarak zirve yarışını sürdürdü. Gençlerbirliği kalecisi Emrullah’ın kalesinde devleştiği maçta 4 net fırsattan yararlanamayan Altay, haftayı 34 puanla kapattı.



Stat: Eryaman

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Gökhan Memişoğlu xx, Cemal Bingül xx,

Gençlerbirliği: Emrullah xxx, Ahmet Oğuz xxx, Yıldırım x, Yasin xxx, Ahmet İlhan x, Sessegnon xx (Bekir dk. 79 ?), Claro xx, Stancu xx (Nadir Çiftci dk. 86 ?), Deniz x (Jailton dk. 64 xx), Selçuk Şahin xx, Alper xx

Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Nobre, Barış Başdaş, Matei,

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Altay: Aydın xx, Ulaş x, Tavares x (İbrahim Akın dk. 65 x), Ferhat xx, Putsila x, Yasin xx (Mustafa dk. 88 ?), Paixao xx, Tatos x (Furkan dk. 84 ?), Kappel xxx, Gençer xx, Özgür x

Yedekler: Emre, Serkan, Sinan, İbrahim Öztürk

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Stancu (dk. 61) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Sessegnon, Stancu, Bekir, Alper (Gençlerbirliği), Özgür , Gençer, Ulaş, Pustila (Altay)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.