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Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Spor Toto 1.

08 Mart 2019 Cuma 21:20
Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 25. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor’u 2-0 mağlup etti.


Spor Toto 1. Lig’de 25. haftanın açılış maçında Tetiş Yapı Elazığspor’u konuk eden Gazişehir Gaziantep bu kritik maçı 2-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla beraber Gazişehir Gaziantep puanını 42 yaparken, Elazığspor ise 20 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar


31. dakikada sol kanattan Gazişehir Gaziantep atağında topla buluşan Mehmet Erdem ceza alanı içerisindeki Moussa Sow’a pas verdi. Topu alan Sow sert bir vuruşla Gazişehir Gaziantep’i öne geçirdi. 1-0


65. dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Oğulcan Çağlayan’ın yaptığı tehlikeli ortayı kaleci uzaklaştırdı.


79. dakikada Gazişehir Gaziantep’in kullandığı kornerde topla buluşan Del Valle’nin sert şutu az farkla auta çıktı.


83. dakikada Igor’un sağ kanatta yaptığı yerden ortaya ters bir vuruş yapan Yiğitcan topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Ramazan Keleş xx, Uygar Bebek xx, Muhammet Yumak xx


Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın Kılınç xx (Uğur Arslan Kuru dk. 53 x), Igor xxx, Segbefia xx, Oğulcan Çağlayan xx (Del Valle dk. 71 x), Gökhan Alsan xx, Mehmet Erdem xx, Oğuz Ceylan xx, Moussa Sow xxx, Kenan xx (Kubilay Aktaş dk. 46 x)


Yedekler: Nihat, Rıdvan Şimşek, Erhan Çelenk


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener xx, Serdar Özbayraktar xx (Camara dk. 76 x), Dialo xx, Mustafa Eskihellaç xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Serge Akakpo xx, Abdulkadir Kayalı xx, Bekamenga xx, Tufan Kelleci xx (Gökhan Akkan dk. 58 x), Cengizhan xx, Muhamed İldiz xx (Lamine Diarra dk. 72 x)


Yedekler: Ahmet Doğan, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan, Kadir Taşoğlu


Teknik Direktör: Serhat Gülpınar


Goller: Moussa Sow (dk. 31), Yiğitcan Erdoğan (dk. 83 k.k.) (Gazişehir Gaziantep)


Sarı Kartlar: Kubilay Aktaş, Segbefia (Gazişehir Gaziantep), Serge Akakpo, Abdulkadir Kayalı, Cengizhan Akgün (Elazığspor)

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 21:20
  1. doğa

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