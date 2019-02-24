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1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1.

24 Şubat 2019 Pazar 18:18
1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 23. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği son haftaların formda ekiplerinden Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.


Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda Altınordu’ya 1-0 mağlup olarak ağır bir yara alan Gazişehir Gaziantep, son haftalarda oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Eskişeihirspor’u konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan zorlu maç Gökhan Alsan ve Jesse’nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Bu maçın ardından Gazişehir Gaziantep puanını 36’ya çıkarırken, Eskişehirspor ise puanını 25 yaptı.



Maçtan dakikalar


47. dakikada ani gelişen Eskişehirspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Jesse takımını öne geçirdi. 0-1


65. dakikada Sow’un düşürülmesi sonucu Gazişehir Gaziantep penaltı kazandı.


66. dakikada Gazişehir Gaziantep’te penaltı atışını gole çeviren Gökhan Alsan skora eşitliği getirdi. 1-1



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Burak Şeker xx, Gökhan Barcın xx, Ali Can Alp xx


Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç xx, Uğur Arslan Kuru xx, Yalçın Kılınç xx, Mücahit Albayrak xx, Rıdvan xx, Oğulcan Çağlayan xx, Bjarnason x (Kubilay dk. 22 x) , Erhan xx (Igor dk. 59 x), Gökhan xxx, Sow xxx, Kenan Özer xx (Chabbi dk. 71 x)


Yedekler: Nihat, Oğuz Ceylan, Ahmet Kesim, Kerim Avcı


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Eskişehirspor: Melih Ağa xx, İbrahim Sissokko xx (Ferhat Kiraz dk. 51 x), Berkay Tolga Dabanlı xx, Kemal Issah xx, Marko Milinkovic xx, Erdal Akdari xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx (Alperen Kocabaş dk. 75 x), Jesse xxx, Hakan Aslantaş xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx (Kıvanç Karakaş dk. 46 x)


Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, Cemali Sertel


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Gökhan Alsan (dk. 66) (Gazişehir Gaziantep), Jesse (dk. 47) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep), Feyzi Yıldırım, Hakan Aslantaş (Eskişehirspor)

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:18
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