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Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Birevim Elazığspor: 1

Spor Toto 1.

13 Nisan 2019 Cumartesi 21:43
Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 3 - Birevim Elazığspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Eskişehirspor evinde ağırladığı Birevim Elazığspor’u 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


31. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşa arka direkte iyi yükselen İdrissa Diarra kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 0-1


45+5. dakikada Hakan Aslantaş, çizgiye inerek çevirdiği topta ceza sahası içinde Emre Güral’ın vuruşunu kaleci Ahmet Sabri kontrol etti.


52. dakikada Milinkovic’in kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası üzerinde Sissoko’nun önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


55. dakikada Mevlüt Çelik’in Elazığspor defansının arkasına gönderdiği topla buluşan Jesse’ninkaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


90+4. dakikada Kadir Bekmezci’nin defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Diarra’nın şutu az farkla auta çıktı.


90+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cemali, Gökhan Akkan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için beyaz noktanın başına geçen Emre Güral, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1



Stat: Yeni Eskişehir


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mehmet Kapluhan xx, Gökmen Baltacı xx


Eskişehirspor: Melih Ağa xx, İbrahim Sissoko xxx (Ferhat Kiraz dk. 85 ?), Emre Güral xx, Marko Milinkovic xx, Erdal Akdari xx, Furgan Polat xx (Kamal İssah dk. 79 xx), Furkan Balaban xx (Jesse dk.45 xxx), Hakan Aslantaş xx, Mehmet Özcan xxx, Mevlüt Çelik xxx, Cemali Sertel xx


Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Berkay Dabanlı, Mehmet Feyzi Yıldırım, İbrahim Halil Öner


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener x (Ahmet Doğan dk. 62 x), İdrissa Diarra xx, Murathan Özen xx, Kadir Bekmezci xx, Mustafa Eskihellaç xx, Yiğitcan Erdoğan x (Gökhan Akkan dk. 69 x), Lamine Diarra xx, Abdulkadir Kayalı x (Bekamenga dk. 58 x), Camara x, Cengizhan Akgün x, Kadir Taşoğlu x


Yedekler: Serdar Özbayraktar, Murat Ceylan, Ömer Yıldız, Ahmet Burak Solakel


Teknik Direktör: Mustafa Aksu


Goller: İdrissa Diarra (dk. 31) (Birevim Elazığspor), İbrahim Sissoko (dk. 52), Jesse (dk. 55), Emre Güral (dk. 90+5 pen.) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Murathan Özen, İssa Camara, Kadir Taşoğlu, Gökhan Akkan (Birevim Elazığspor), Ekrem Kılıçarslan, Jesse (Eskişehirspor)

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 21:43
  1. doğa

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