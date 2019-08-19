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Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:09
Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında Eskişehirspor sahasında ligin yeni ekibi Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


26. dakikada Jesse’nin yerden ortasında topla buluşan Talha Erdoğan’ın zayıf şutu, Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar’ı geçemedi.


33. dakikada kendi yarı sahasından topu kapan Jesse’nin ceza sahasının dışından attığı şut, az farkla auta çıktı.


51. dakikada Talha Erdoğan’ın yerden ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Halil Öner’in şutu direkten döndü.


55. dakikada sol kanatta topla buluşan Sertaç Çam, ceza sahasının içine girerek çektiği şut ile meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-1


65. dakikada Eskişehirspor’un kazandığı en direk serbest vuruşu kullanan Milinkovic’in ortasında, dönen topa vuran Kamal Issah çerçeveyi tutturamadı.


84. dakikada Eskişehirspor’un kazandığı serbest vuruşu kullanan Emre Güral, kalecinin de hatasıyla topu ağlarla buluşturarak beraberlik golünü attı. 1-1



Stat: Yeni Eskişehir Atatürk Stadyumu


Hakemler: Mert Güzenge xx, Erkan Akbulut xx, Oğuz Kaan Çalışır xx


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Mevlüt Çelik xx, Sezgin Coşkun xx, Jesse xx, Kamal Issah xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx (Ferhat Kiraz dk. 77 xx), Mete Kaan Demir xx (Emre Güral dk. 58 x), Talha Erdoğan x (Marko Milinkovic dk. 58 x), Cemali Sertel x


Yedekler: Melih Ağa, Berkay Tolga Dabanlı, Alperen Kocabaş, Furgan Polat, Furkan Balaban, Tolga Yakut, Kıvanç Karakaş


Teknik Direktör: Fuat Çapa



Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Hüsamettin Tut xx, Erdi Dikmen xx (Cihan Can dk. 33 x), Samet Akaydın xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın x (İshak Çakmak dk. 85 ?), Uğur Utlu xx, Sertaç Çam x, Abdulkadir Kuzey xx (Famoussa Kone dk. 69 x), Cem Ekinci xx


Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Devrim Taşkaya, Boubacar Dialiba Diabang


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Goller: Sertaç Çam (dk. 55) (Keçiörengücü), Emre Güral (dk. 84) (Eskişehirspor)


Sarı kartlar: Mevlüt Çelik, Cemali Sertel (Eskişehirspor), Cem Ekinci, Süleyman Olgun (Keçiörengücü)

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:09
  1. doğa

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