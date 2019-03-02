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Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1- Adana Demirspor: 2

Spor Toto 1.

02 Mart 2019 Cumartesi 18:08
Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1- Adana Demirspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Eskişehirspor evinde karşılaştığı Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Erdal Akdari’nin uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Jesse’nin vuruşu kaleci Çağlar Şahin Akbaba’dan döndü.


14. dakikada Pote’nin verdiği pasta topla buluşan Berk Yıldız, sol ayağıyla uzak köşeye düzgün bir plase vuruş yaptı. Top az farkla auta gitti.


37. dakikada Ferhat Kiraz’ın sol çaprazdan Adana Demirspor savunmasının arkasına gönderdiği topla buluşan Milinkovic, tek topla içeriye orta açtı. Topa son anda müdahale eden Adana Demirspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.


39. dakikada kontra atakta takımını atağa kaldıran Berk Yıldız, ceza sahası içine girerek yerden düzgün bir vuruş yaptı. Top, kaleci Melih Ağa’nın kucağında kaldı.


49. dakikada Marko Milinkovic’in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topa kimse dokunamadı ve kaleci Çağlar Şahin Akbaba son anda topun sahibi oldu.


50. dakikada Berk Yıldız, defansın arkasına attığı pas ile ceza sahası içerisinde topu Pote ile buluşturdu. Pote’nin vuruşunda kaleci Melih Ağa tehlikeyi uzaklaştırdı.


59. dakikada Ferhat Kiraz’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Berkay Dabanlı, yerden düzgün bir vuruş yaptı. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba golü önleyerek topun sahibi oldu.


64. dakikada Hakan Bilgiç’in çizgiye inerek çevirdiği topta Levent Ayçiçek ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1


75. dakikada Berk Yıldız, sol kanattan çalımlayarak getirdiği topta ara pasıyla Gladkyy’i gördü. Gladkyy kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla ağları sarstı. 0-2


90. dakikada İbrahim Halil Öner’in çizgiye inerek yaptığı ortaya Milinkovic dönerek vurdu. Top kaleci Çağlar Şahin Akbaba’da kaldı.


90+2 dakikada Emre Güral ceza yayı üzerinden güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Yeni Eskişehir


Hakemler: Ali Şansalan xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Oğuz Kaan Çalışır xx


Eskişehirspor: Melih Ağa xx, Berkay Dabanlı x, Kamal Issah xx, Emre Güral xx, Marko Milinkovic xx, Erdal Akdari x, Jesse Sekidika x (İbrahim Halil Öner dk. 76 x), Hakan Aslantaş x, Mehmet Özcan x, Kıvanç Karakaş x (Alperen Kocabaş dk. 68 xx), Ferhat Kiraz x (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 80 x)


Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat, Cemali Sertel


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Hamidou Traore xx, Berk Yıldız xxx (Herve Kage dk. 80 x), Mickael Pote xx (Oleksandr Gladkyy dk. 63 xxx), Vedat Bora x (Hakan Bilgiç dk. 45 xxx), Erdal Öztürk xx, Süleyman Koç xx, Batuhan İşçiler xx, Levent Ayçiçek xxx, Semih Güler xx, Joher Khadim Rassoul xx


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Anderson Luis De Abreu Oliviera


Teknik Direktör: Ümit Özat


Goller: Levent Ayçiçek (dk. 64), Oleksandr Gladkyy (dk. 75) (Adana Demirspor), Emre Güral (dk. 90+2) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Erdal Öztürk, Batuhan İşçiler, Süleyman Koç (Adana Demirspor), Kıvanç Karakaş, Marko Milinkovic, Hakan Aslantaş (Eskişehirspor)

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:08
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