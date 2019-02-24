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1. Lig: Denizlispor: 0 - Osmanlıspor: 2

Spor Toto 1.

24 Şubat 2019 Pazar 18:18
1. Lig: Denizlispor: 0 - Osmanlıspor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Osmanlıspor’a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


19. dakikada Hasan’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisine ortalanan topa yükselen Anıl’ın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.


22. dakikada Mehmet pasında ceza yayı içerisinde topa gelişen vuran Deniz’in doğrudan kaleye giden şutunu kaleci Karcemarskas güçlükle çıkardı.


34. dakikada Osmanlıspor’un kullandığı korner sonrası ani atağa çıkan ve rakibinin ceza alanı önüne kadar giden Denizlispor’da kendisine gönderilen pasta şansını deneyen Mehmet Akyüz’ün şık vuruşu kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.


55. dakikada Denizlispor defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Hasan’ın sert şutu kaleci Stackhowiak’ın yanından ağlara gitti. 1-0


58. dakikada ceza alanına havadan gönderilen topu kontrol ederek önüne alana Burak Çalık müsait pozisyonda yaptığı vuruş farklı şekilde üstten auta gitti.


81. dakikada kazanılan kornerde topun başına geçen Recep Niyaz’ın doğrudan ceza alanına yaptığı ortada topa yükselen Furkan Şeker’in kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde auta gitti.


90+1. dakikada kazanılan korner de takımına destek olmak için rakip takım ceza alanı içerisine kadar giden Stackhowiak, Ziya’nın yan direkten dönen kafa vuruşunun tamamlamak istedi. Ancak Stackhowiak’ın vuruşunda top üst direkten döndü. Ardından Osmanlıspor savunması topu uzaklaştırdı.


90+2. dakikada kullanılan kornerde kalenin boş olmasını fırsat bilen ve hızlı çıkan Osmanlıspor’da Ayuka’nın ceza alanı dışından kaleye gönderdiği topa kaleci Stackhowiak yetişemeyince meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Alpaslan dedeş xx, Erdem Bayık xx


Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural x (Gökhan Süzen dk. 83 ?), Ziya Alkurt xx, İsmail Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Mehmet Akyüz xx, Recep Niyaz xx, Burak Çalık xx (Khendi dk. 69 x), Furkan Şeker xx (Serdar Karaman dk. 90 ?), Kerem Can Akyüz x


Yedekler: Asil Kaan, Taha Can, Burak Altıparmak, Mbamba


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Caner Arıcı xx, Sinan Kurt xx (Atakan dk. 81 x), Ayuk xx, Burhan xx (Beykan dk. 86 ?), Hasan Kılıç xx, Muhammed Bayır xx, Caner xx (Nelson dk. 78 x), Numan Çürüksu xx, Lumanza xx, Anıl Karaer


Yedekler: Abdülaziz Demircan, Galip Güzel, Cardinal, Mathew


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Hasan (dk. 55), Ayuk (dk. 90) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Recep (Denizlispor), Numan, Karcemarskas, Anıl, Muhammed, Ayuk (Osmanlıspor)

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:18
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