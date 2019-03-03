Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 2 - İstanbulspor: 1 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig 24. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-İstanbulspor karşılaşması, ev sahibi takımın 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akabueze’nin sert şutunda top ağlara gitti. 1-0

13. dakikada Boluspor ceza sahası içinde Diarra’nın Clesio’ya müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada Cajic’in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 1-1

27. dakikada ceza sahası içine gönderilen ortaya yükselen kaleci Alperen Uysal, topu elinden kaçırdı. Oluşan karambolde topla buluşan Ümit Kurt’un sert şutunda top ağlara gitti. 2-1

53. dakikada ceza sahası içine gönderilen derinlemesine pasta topla buluşan Görkem’in şutunda top yan ağlarda kaldı.

56. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Durak’ın şutunu kaleci kornere çeldi.

69. dakikada Bilazer’in ceza sahası içinde şutu direkten döndü.



Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ahmet Şimşek xx, Sezgin Çınar xx

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Ümit Kurt xxx, Diarr xx, Ufuk Budak xx, Matic Fink xx (Hayrullah Bilazer dk. 46 xx), İshak Çakmak xx, Sebaihi xx (Vukadinovic dk. 70 x), Akabueze xxx, Mustafa Durak xx, Guido Koçer xx, Batuhan Altıntaş xx (Mutlu Güler dk. 79 x)

Yedekler: Gökhan Köstereli, Özgür Can Özcan, D. Dimov, Abdurrahman Çağlar

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Etoga xx, Ali Aytemur xx, Duhan Aksu xx, Onur Ural xx (İbrahim Sönmez dk. 58 xx), Muhsin Yıldırım xx, Onur Ergün xx, Clesio xx (Perovic dk. 78 x), Cajic xx, Görkem Güven xx (Arif Morkaya dk. 88 ?), İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Umut Kaya, Eslem Öztürk, Murat Duruer, Halil Çolak

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Akabueze (dk. 4), Ümit Kurt (dk. 27) (Boluspor), Cajic (dk. 15 pen.) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Diarra, Sebaihi, Guido Koçer, Ümit Kurt (Boluspor), Onur Ergün (İstanbulspor)

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