Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Hatayspor: 4 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig 32. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Hatayspor karşılaşması, Hatayspor’un 4-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar

34. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Hüseyin Bağ’ın pasında topa gelişine vuran Gökhan Karadeniz ağları havalandırdı. 0-1

40. dakikada Hatayspor defansının hatalı pasında topla buluşan Batuhan Altıntaş’ın sert şutu kaleciden döndü.

42. dakikada Fink’in kalecisine gönderdiği geri topu kapan Hamza Gür, kaleci Gökhan’ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 0-2

55. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Burak Bekaroğlu’nun şutunda top ağlara gitti. 1-2

73. dakikada Gökhan Karadeniz’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte bulunan Mirkan Aydın topu ağlara gönderdi. 1-3

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin Bağ’ın şutunda top ağlara gitti. 1-4



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Gökmen Baltacı xx, Deniz Caner Özaral xx

Boluspor: Gökhan Köstereli xx, Burak Bekaroğlu xxx, Hayrullah Bilazer xx, Dimov xx, Fink xx, Umut Gündoğan xx, İshak Çakmak xx, Burak Asan xx (Erkan Süer dk. 77 x), Sebaihi xx, Mutlu Güler xx (Şura Çetin dk. 84 ?), Batuhan Altıntaş xx (Özgür Can Özcan dk. 62 xx)

Yedekler: Sabri Can, Tunahan Subaşı, Mustafa Çınar, Abdurrahman Çağlar

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Hatayspor: Akın Alkan xx, Mesut Çaytemel xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Murat Paluli xx, Nimaga xx, Kubilay Sönmez xx, Hüseyin Bağ xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Korkishko dk. 77 x), Da Silva xx (Mirkan Aydın dk. 65 xxx), Hamza Gür xxx (Diallo dk. 82 ?)

Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Maiga

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 34), Hamza Gür (dk. 42), Mirkan Aydın (dk. 73), Hüseyin Bağ (dk. 86) (Hatayspor), Burak Bekaroğlu (dk. 55) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Nimaga (Hatayspor), Fink (Boluspor)

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