Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Balıkesir Baltok: 0 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor-Balıkesir Baltok karşılaşması, ev sahibi takımın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar

53. dakikada Mustafa Durak’ın açtığı ortaya yükselen Ümit Kurt’un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

61. dakikada Mustafa Durak’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci yumruklayarak uzaklaştırdı.

63. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Akabueze’nin ortasında Guido’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0



Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Ümit Kurt xxx, Dimov xx, Ufuk Budak xx, Matic Fink xx, Mustafa Durak xxx (Mutlu Güler dk. 90+2 ?), Burak Asan xx, Guido Koçer xxx (Burak Bekaroğlu dk. 86 ?), Özgür Can Özcan xx, Akabueze xxx, Batuhan Altıntaş xx (Sebaihi dk. 46 xx)

Yedekler: Gökhan Köstereli, Vukadinovic, Hayrullah Bilazer, Abdurrahman Çağlar

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Balıkesir Baltok: Vukovic xx, Glumac xx, Cüneyt Köz xx (Kethevoama dk. 58 xx), Doğa İşeri xx, Okan Alkan xx, Furkan Çil xx, Cumali Bişi xx, Otoo xx, Nizamettin Çalışkan xx, Mehmet Boztepe xx (Sedat Şahintürk dk. 72 x), Beleck xx

Yedekler: Atilla Özmen, Ali Doğan, Anıl Başaran,Kağan Kayalı, Kaan Eryılmaz

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: (Guido Koçer dk. 63) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Ümit Kurt, Dimov, Burak Asan, Mustafa Durak (Boluspor), Glumac, Doğa İşeri (Balıkesir Baltok)

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