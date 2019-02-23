Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Adanaspor: 1 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kone’nin kaleci Gökhan’ın üzerinden gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.

67. dakikada Vukadinovic’in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90. dakikada topla buluşan Hakan Barış’ın şık çalımlarla Boluspor defansını geçerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serdar Diyadin xx, Cem Özbay xx

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Ümit Kurt xx, Burak Bekaroğlu xx (Dimov dk. 46 x), Hayrullah Bilazer xx, Matic Fink xx, İshak Çakmak xx, Sebaihi xx (Batuhan Altıntaş dk. 46 x), Akabueze xxx, Mustafa Durak xx, Guido Koçer xx, Vukadinovic xx (Burak Asan dk. 72 x)

Yedekler: M. Diarra, Ufuk Budak, Mutlu Güler, Gökhan Köstereli

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Adanaspor: İ. Can Eğribayat xx, Veli Kızılkaya xx, Onur Akbay xx, Özkan Taştemur xx, Digao xx, Kenan Karışık xx, Hakan Barış xx, M. Bagayoko xx (Furkan Özçal dk. 72 x), C. Bumba xx (Feczesin dk. 83 x), Gökhan Sazdağı xx, F. Kone xx (Ahmet Dereli dk. 64 x)

Yedekler: İ. Uğur Göktaş, Ö. Enes Soylu, Andaç Güleryüz, Eren Keleş

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: (Hakan Barış dk. 90) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Guido Koçer, Burak Asan, Mustafa Durak (Boluspor), Digao (Adanaspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.