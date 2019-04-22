Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 6 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı sonucu) Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 30. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Balıkesirspor Baltok’un 6-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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