0553 313 94 23

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 2 - Afjet Afyonspor: 1

Spor Toto 1.

22 Şubat 2019 Cuma 21:46
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 2 - Afjet Afyonspor: 1

Spor Toto 1. Lig’in 23. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, Afjet Afyonspor’u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


10. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk sol kanattan ortaladı, Mahatma Otoo’nun şutu kaleci Bekir’de kaldı.


34. dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Ersel Aslıyürek, Glumac’tan sıyrılarak topu ceza sahası içine ortaladı. Topu tokatlayan Vukovic gol tehlikesini önledi.


54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sedat Şahintürk, sert bir vuruşla ağaları sarstı. 1-0


58. dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Oltan Karakullukçu ceza sahası dışından attığı sert şut ile skoru eşitledi. 1-1


67. dakikada Nizamettin Çalışkan kaptığı topu ceza sahası içinde bulunan Steve Beleck ile buluşturdu. Steve Beleck’in plase vuruşu ağlarla buluştu. 2-1


82. dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Nazmi Candoğan’ın ortasına Ersel Aslıyürek kale dibinden auta attı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Mert Güzenge xx, Orkun Akkaş xx, Burak Cansız xx


Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan Alkan xx, Cüneyt Köz xx, Glumac xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xx, Nizamettin Çalışkan xx (Muhammet Doğan dk. 87 ?), Sedat Şahintürk xx (Mehmet Boztepe dk. 90+3 ?), Mahatma Otoo xx, Steve Beleck xx, Foxi Ketheovama xx (Furkan Çil dk. 58 x)


Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Kağan Kayalı, Rahmi Anıl Başaran


Teknik Direktör: Giray Bulak


AfjetAfyonspor: Bekir Demircan xx, Türker Toptaş xx, Bayram Çetin xx, Metin Yüksel x (Mehmet Güven dk. 72 x), Cenk Güvenç xx, Onurcan Güler xx (Musa Araz dk. 46 x), Nazmi Candoğan xx (Onur Ramazan Toprak dk. 85 ?), Emre Öztürk xx, Aykut Uluç xx, Ersel Aslıyürek xx, Oltan Karakullukçu xx


Yedekler: Ahmet Daş, İsmet Benli, Gökhan Kardeş, Taşkın İlter


Teknik Direktör: Yusuf Şimşek


Goller: Sedat Şahintürk (dk. 54), Steve Beleck (dk. 58) (Balıkesirspor Baltok), Oltan Karakullukçu (dk. 58) (Afjet Afyonspor)


Sarı kartlar: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Tomislav Glumac, Okan Alkan (Balıkesirspor Baltok)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail’in saldırılarına protesto: Amaç Mescid-i Aksa'nın yerine Süleyman Mabedi inşa etmek!
    1. İsrail’in saldırılarına protesto: Amaç..
    2. "Gönül belediyeciliği ile yaşlı dostu..
    3. Venezuela askerlerinin açtığı ateş..
    4. Gaziantep'te kablo hırsızlarına..
    5. Basketbol: Toplu sonuç
    6. Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi
    7. Erol Bulut: “Adalet diyorum gerisini..
    8. Cumhur İttifakı'nın Dikili adayının..
    9. Cezayir'de Buteflika karşıtı..
    10. Basketbolda maçın ardından
    11. Başkent’te trafikte terör estirdiler
    12. Çaykur Rizespor Malatya'ya gol yağdırdı
    13. Tavuklu pilavdan 32 kişi zehirlendi
    14. Trabzonspor mağlubiyet serisine son..
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Kilis’te trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
    17. Balıkesirspor Baltok - Afjet Afyonspor..
    18. Moskova'da alarm verildi! Son 24..
    19. AK Parti'yi üzen haber! Eski vekil..
    20. Tekirdağ’da köyde korkutan yangın
    21. İzmir'de kazanan Trabzonspor
    22. Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor:..
    23. Sırbistan'da "Hazar'dan Tuna'ya Kültür..
    24. Suudi Prens Muhammed Bin Selman'dan..
    25. Escobar efsanesi 3.2 saniyede yıkıldı
    26. Frank Hoogerbeets kimdir? Dünyanın..
    27. Maduro'ya "baskı" için konser
    28. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan..
    29. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 -..
    30. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na sordu:..
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'