Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 2 - Afjet Afyonspor: 1 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 23. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, Afjet Afyonspor’u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

10. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Sedat Şahintürk sol kanattan ortaladı, Mahatma Otoo’nun şutu kaleci Bekir’de kaldı.

34. dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Ersel Aslıyürek, Glumac’tan sıyrılarak topu ceza sahası içine ortaladı. Topu tokatlayan Vukovic gol tehlikesini önledi.

54. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sedat Şahintürk, sert bir vuruşla ağaları sarstı. 1-0

58. dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Oltan Karakullukçu ceza sahası dışından attığı sert şut ile skoru eşitledi. 1-1

67. dakikada Nizamettin Çalışkan kaptığı topu ceza sahası içinde bulunan Steve Beleck ile buluşturdu. Steve Beleck’in plase vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

82. dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Nazmi Candoğan’ın ortasına Ersel Aslıyürek kale dibinden auta attı.



Stat: Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge xx, Orkun Akkaş xx, Burak Cansız xx

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan Alkan xx, Cüneyt Köz xx, Glumac xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xx, Nizamettin Çalışkan xx (Muhammet Doğan dk. 87 ?), Sedat Şahintürk xx (Mehmet Boztepe dk. 90+3 ?), Mahatma Otoo xx, Steve Beleck xx, Foxi Ketheovama xx (Furkan Çil dk. 58 x)

Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Kağan Kayalı, Rahmi Anıl Başaran

Teknik Direktör: Giray Bulak

AfjetAfyonspor: Bekir Demircan xx, Türker Toptaş xx, Bayram Çetin xx, Metin Yüksel x (Mehmet Güven dk. 72 x), Cenk Güvenç xx, Onurcan Güler xx (Musa Araz dk. 46 x), Nazmi Candoğan xx (Onur Ramazan Toprak dk. 85 ?), Emre Öztürk xx, Aykut Uluç xx, Ersel Aslıyürek xx, Oltan Karakullukçu xx

Yedekler: Ahmet Daş, İsmet Benli, Gökhan Kardeş, Taşkın İlter

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Goller: Sedat Şahintürk (dk. 54), Steve Beleck (dk. 58) (Balıkesirspor Baltok), Oltan Karakullukçu (dk. 58) (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Tomislav Glumac, Okan Alkan (Balıkesirspor Baltok)

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