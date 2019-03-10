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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1- Adanaspor: 0

Spor Toto 1.

10 Mart 2019 Pazar 18:04
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1- Adanaspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 25. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


2. dakikada sol kanattan kazanılan korneri Foxi kullandı. Ceza sahası içinde Mahatma Otoo’nun kafa vuruşunda top kale direğini sıyırarak auta çıktı.


33. dakikada gelişen Adanaspor atağında Hakan Barış’ın yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.


37. dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Doğa İşeri’nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Mahatma Otoo kafa ile ağlara gönderdi. 1-0


78. dakikada Sedat Şahintürk’ün pasına Steve Beleck vurdu. Top defansa çarparak kornere çıktı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xxx, Özgür Ertem xx, Ali Tuna xx


Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan Alkan xx, Cüneyt xx, Glumac xx, Doğa İşeri xx, Muhammed x, Cumali xx, Ketheovama xx (Furkan dk. 72 x), Sedat xx, Mahatma Otoo xx, Beleck xx


Yedekler: Atilla, Asil Kaan, Kağan, Mehmet Boztepe, Rahmi Başaran, Serdar


Teknik Direktör: Giray Bulak


Adanaspor: İrfan xx, Veli xx, Hakan xx, Robert Feczesin xx, Onur Akbay xx, Rodrigo Longo Freıtas xx, Vasile xx (Eren Keleş dk. 76 x), Furkan Öçal xx (Famoussa Kone dk. 81 ?), Doğanay xx (Ahmet Dereli dk. 64 x), Özkan Taştemur xx, Gökhan Sazdağı


Yedekler: Özer Enes Soylu, İhsan Uğur Göktaş, Anıl Taşdemir, Andaç Güleryüz


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Gol: Mahatma Otoo (dk. 37) (Balıkesirspor Baltok)


Sarı kartlar: Doğanay Kılıç, Gökhan Sazdağ, Hakan Barış (Adanaspor)

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:04
  1. doğa

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