0553 313 94 23

Spor Toto 1. Lig: B. Elazığspor: 3 - Ümraniyespor: 3

Spor Toto 1.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:03
Spor Toto 1. Lig: B. Elazığspor: 3 - Ümraniyespor: 3

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Birevim Elazığspor, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


18. dakikada Alaaddin’in ortasında Atabey kafayla dokundu, top az farkla auta çıktı.


21. dakikada Andreas’ın ortasında kalecinin uzaklaştırmadığı top Atabey’in önünde kaldı onun pasında Bahadır düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Timur kaleyi yokladı meşin yuvarlak auta gitti .


53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Timur şutunu çekti top direkten yeniden oyun alanına döndü, dönen topa bir kez daha vuran Timur’un şutunu kaleci kornere çeldi.


67. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Bahadır kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra topu altıpas içine bıraktı, Recep’in dokunamadığı top Emircan’ın önünde kaldı onun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2


80. dakikada ceza sahası içine giren Emircan Recep’i gördü onun vuruşunda top ağlara gitti. 0-3


85. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Bekamenga topu filelere gönderdi. 1-3


88. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Mustafa Eskihellaç düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3


90. dakikada kazanılan penaltı vuruşunuMustafa Eskihellaç gole çevirdi. 3-3



Stadyum: Malatya Stadyumu


Hakemler: Yasin Kol xx, Murat Şener xx, Uygar Bebek xx


Birevim Elazsığspor: Ahmet Doğan xx, Idrissa Diarra xx, Murathan xx, Gökhan Akkan xx, Ahmet Burak Solakel xx, Kadir Bekmezci xx (Murat Ceylan dk. 65 x), Mustafa Eskihellaç xxx, Abdülkadir Kayalı xx, Serdar Özbayraktar xx, Lamine Diarra xx (Bekamenga dk. 59 xx), Abel Camara xx (Cengizhan Akgün dk. 77 x)


Yedekler: Ali Karataş, Murat Ceylan, Yiğitcan Erdoğan, Bekamenga, Eren, Cengizhan Akgün, Kadir Taşoğlu


Teknik Direktör: Sefer Yılmaz


Ümraniyespor: Burak Öğür xxx, Aaron xxx, Alaaddin xxx, Yasir Subaşı xx, Andreas xx (Recep dk. 63 xxx), Bahadır Taşdelen xxx (Boubacar dk. 84 ?), Emircan xxx, Serkan Göksu xx (Leandro dk. 90+2 ?), Muhammed xx, Atabey xxx


Yedekler: Metin Erol, Leandro, Birol Parlak, Recep Aydın, Uğur, Boubacar, Madında


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Goller: Bahadır (dk. 21), Emircan (dk. 67), Recep (dk. 80) (Ümraniyespor), Bekamenga (dk. 85), Mustafa Eskihellaç (dk. 88 ve 90) (B. Elazığspor)


Sarı Kartlar: Idrissa Diarra, Murathan, Mustafa Eskihellaç, Abdülkadir Kayalı (Birevim Elazığspor) Aaron (Ümraniyespor)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuveytli hayırseverlerden Şanlıurfa'ya Kur'an kursu ve aşevi
    1. Kuveytli hayırseverlerden Şanlıurfa'ya..
    2. Yarının büyükleri tasarladıkları..
    3. Gölbaşı ilçesinde hacı adaylarına..
    4. Büyükelçi Chris Cooter, Kılınç ile bir..
    5. İlhan Özer: “Tek eksiğimiz goldü”
    6. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından notlar
    7. Tamer Avcı: “Kazandığımız için..
    8. Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem..
    9. "ABD bu topraklara dokunmaya kalkarsa,..
    10. Bu festival, dansla ilgilenen gençleri..
    11. Maçın ardından
    12. Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir’in..
    13. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    14. Dünyanın en yüksek 5'inci gökdeleninde..
    15. İkitelli'den Eyüp Sultan'a nasıl..
    16. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    17. Gaziosmanpaşa'dan Eyüp Sultan'a nasıl..
    18. Malikiye terör örgütü YPG/PKK’dan..
    19. Mustafa Kaplan: “Üzgün ve kırgınım”
    20. Belediye personelinden köy okuluna..
    21. Afyonkarahisarlı şehidin şehadet..
    22. Bulanık’ta yağışlar nedeniyle evler..
    23. Cassaba Modern’in heykelleri açıldı
    24. Okan Buruk: “Zor bir deplasman..
    25. Diyarbakır’da izinsiz açıklamaya 27..
    26. Adıyaman 1954 Spor:4- Alibeyköyspor: 3
    27. Uluslararası alleben su sporları..
    28. Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın..
    29. Kars'ta şiddetli yağış
    30. Öğretmen ile bedensel engelli çocuğun..
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar