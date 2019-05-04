Spor Toto 1. Lig: B. Elazığspor: 3 - Ümraniyespor: 3 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Birevim Elazığspor, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

18. dakikada Alaaddin’in ortasında Atabey kafayla dokundu, top az farkla auta çıktı.

21. dakikada Andreas’ın ortasında kalecinin uzaklaştırmadığı top Atabey’in önünde kaldı onun pasında Bahadır düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Timur kaleyi yokladı meşin yuvarlak auta gitti .

53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Timur şutunu çekti top direkten yeniden oyun alanına döndü, dönen topa bir kez daha vuran Timur’un şutunu kaleci kornere çeldi.

67. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Bahadır kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra topu altıpas içine bıraktı, Recep’in dokunamadığı top Emircan’ın önünde kaldı onun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

80. dakikada ceza sahası içine giren Emircan Recep’i gördü onun vuruşunda top ağlara gitti. 0-3

85. dakikada sol kanattan yapılan ortaya yükselen Bekamenga topu filelere gönderdi. 1-3

88. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Mustafa Eskihellaç düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-3

90. dakikada kazanılan penaltı vuruşunuMustafa Eskihellaç gole çevirdi. 3-3



Stadyum: Malatya Stadyumu

Hakemler: Yasin Kol xx, Murat Şener xx, Uygar Bebek xx

Birevim Elazsığspor: Ahmet Doğan xx, Idrissa Diarra xx, Murathan xx, Gökhan Akkan xx, Ahmet Burak Solakel xx, Kadir Bekmezci xx (Murat Ceylan dk. 65 x), Mustafa Eskihellaç xxx, Abdülkadir Kayalı xx, Serdar Özbayraktar xx, Lamine Diarra xx (Bekamenga dk. 59 xx), Abel Camara xx (Cengizhan Akgün dk. 77 x)

Yedekler: Ali Karataş, Murat Ceylan, Yiğitcan Erdoğan, Bekamenga, Eren, Cengizhan Akgün, Kadir Taşoğlu

Teknik Direktör: Sefer Yılmaz

Ümraniyespor: Burak Öğür xxx, Aaron xxx, Alaaddin xxx, Yasir Subaşı xx, Andreas xx (Recep dk. 63 xxx), Bahadır Taşdelen xxx (Boubacar dk. 84 ?), Emircan xxx, Serkan Göksu xx (Leandro dk. 90+2 ?), Muhammed xx, Atabey xxx

Yedekler: Metin Erol, Leandro, Birol Parlak, Recep Aydın, Uğur, Boubacar, Madında

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Bahadır (dk. 21), Emircan (dk. 67), Recep (dk. 80) (Ümraniyespor), Bekamenga (dk. 85), Mustafa Eskihellaç (dk. 88 ve 90) (B. Elazığspor)

Sarı Kartlar: Idrissa Diarra, Murathan, Mustafa Eskihellaç, Abdülkadir Kayalı (Birevim Elazığspor) Aaron (Ümraniyespor)

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