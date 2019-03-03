0553 313 94 23

Spor Toto 1. Lig: Altınordu 2 - Hatayspor 2

Spor Toto 1.

03 Mart 2019 Pazar 15:51
Spor Toto 1. Lig: Altınordu 2 - Hatayspor 2

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında sahasında Altınordu, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


2. dakikada Murat Paluli’nin ceza sahası içinde Sefa’ya yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.


4. dakikada beyaz noktaya gelen Serdar’ın kullandığı penaltıyı kaleci Akın kurtardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Serdar meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


18. dakikada Gökhan Karadeniz’in orta şut karışımı vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Erce son anda kornere çeldi.


58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat, ceza sahasındaki Gökhan’a pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1


70. dakikada Hatayspor ceza yayında topla buluşan Sefa Yılmaz’ın düzgün vuruşunda top kaleci Akın’ın sağından ağlara gitti. 2-1


90+3. dakikada Selim Ilgaz’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2



Stat: Bornova


Hakemler: Çağdaş Altay xx, Emrah Ünal xx, Murat Altan xx


Altınordu: Erce xxx, Kerim xx, Hasan xx, Sinan xx, Ali Yaşar x, Berkay xx (Muhammed dk. 46 x), Oğulcan xx, Okan x (Recep dk. 84 ?), Murat xx, Sefa xxx, Serdar xx (Anıl dk. 63 x)


Yedekler: Erhan, Enes, Alican, Enes


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Hatayspor: Akın xx, Murat xx, Yusuf xx, Sadi xx, Mesut xx, Kubilay x, Diallo xx, Gökhan xxx, Caner xx (Soner dk. 86 ?), Korkishko x (Selim dk 56 xx), Hamza x (Mirkan dk. 54 x)


Yedekler: Ömer, Yasin, Tayfun, Maiga


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Serdar (dk. 4), Sefa (dk. 70) (Altınordu), Gökhan (dk. 58), Selim (dk. 90+4) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Oğulcan, Sefa, Ali Yaşar (Altınordu), Hamza (Altınordu)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnanılmaz olay! Aynı otomobili 85 kişiye satıp, 550 bin liralık vurgun yapmışlar
    1. İnanılmaz olay! Aynı otomobili 85..
    2. Kılıçdaroğlu Elmadağ'da vatandaşlarla..
    3. Cumhur İttifakı, seçim çalışmalarını..
    4. Basketbolda maçın ardından
    5. Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası
    6. GÜNCELLEME 3 - Beyoğlu'nda yangın
    7. Lavrov'dan skandal açıklama!..
    8. Cezayir’de gösteriler sürüyor
    9. Manisa BBSK, Şanlıurfaspor maçının..
    10. Soyer, "Büyük Başkan" sloganıyla..
    11. Ankaragücü taraftarı Eren son..
    12. Ölüm yıl dönümünde müzesi boş kaldı
    13. Spor Toto 1. Lig: Altınordu 2 -..
    14. MKE Ankaragücü'nün acı günü
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. AK Parti'nin Ordu mitingi
    17. Engelliler Meclisinden Erzurumspor’a..
    18. Nefes kesen maçta kazanan yok!
    19. Trafikte sürücüleri tehlikeye attı,..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1 Mart’ta..
    21. AK Parti'nin Ordu mitingi
    22. Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 -..
    23. Başkan Böcek, Serik adayı Mecek’in..
    24. Müslüm Gürses vefatının 6. yılında..
    25. İşte Bursa’yı geleceğe taşıyacak..
    26. Kopyacı 'Yeni Bir Parti' pusuya yattı!..
    27. Başkan Sekmen: “Erzurum; birlik ve..
    28. "1. Uluslararası Avrasya Kitap..
    29. Trabzonspor kafilesi İstanbul'da
    30. Siirt’te Hocalı katliamında ölenler..
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var