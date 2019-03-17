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Spor Toto 1. Lig: Altay: 4 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1.

17 Mart 2019 Pazar 15:36
Spor Toto 1. Lig: Altay: 4 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Altay, sahasında ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor’u 4-0 mağlup etti. Bu skorla ev sahibi puanını 37’ye yükseltirken, Kardemir Karabükspor ise-1 puanda kaldı ve ligin bitimine 8 hafta kala küme düşmesi garantilendi.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Murat Uslu sağ kanattan içeriye kesti, uygun durumda gelişine düzgün bir vuruş yapan Paixao topu ağlarla buluşturdu. 1-0


34. dakikada Furkan penaltı noktasında bekleyen Paxiao’ya çevirdi. Bu oyuncunun şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Kappel fileleri havalandırdı. 2-0


36. dakikada Tatos’un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan Deniz’in şutunda Furkan topu ayaklarıyla çıkardı.


42. dakikada Putsila’nın sağ kanattan yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Paixao, farkı üçe çıkaran golü kaydetti. 3-0


89. dakikada İbrahim Akın’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan, kale önündeki Furkan’a çevirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0



Stat: Atatürk


Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Yıldırım xx


Altay: Aydın xx, Murat xx, Ulaş xx, İbrahim Öztürk xx, Serkan xx, Ferhat xx (Tavares dk. 46 x), Putsila xx (Sinan dk. 73 x), Tatos xxx, Furkan xxx, Kappel xxx (İbrahim Akın dk. 64 x), Paixao xxx


Yedekler: Emre, Çağrı, Yasin, Merter


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Kardemir Karabükspor: Furkan xx, Arda xx, Fatih xx, Berkay xx, Abdullah xx, Oğuz xx, Emre xx (Doğukan dk. 85 ?), Toykan xx (Melih dk. 88 ?), Fatih Kızılay x (Hüseyin dk. 46 x), Cihan xx, Ahmet xx


Yedekler: Ferhat, Sezer, Berk, Melih, Batuhan


Teknik Direktör: İlhan Özer


Goller: Paxiao (dk. 9 ve 42), Kappel (dk. 34), Furkan (dk. 89) (Altay)


Sarı kart: Furkan Deniz (Altay)

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:36
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