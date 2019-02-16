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Spor Toto 1. Lig: Altay 1 - Boluspor 0 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:03
Spor Toto 1. Lig: Altay 1 - Boluspor 0 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig’de 22. hafta karşılaşmasında Altay sahasında Boluspor’u konuk etti. İzmir ekibi uzatmalarda bulduğu golle galibiyete uzandı.



Maçtan dakikalar


11. dakikada Kappel son çizgiden ceza yayında bekleyen Tatos’a çıkardı, Tatos’un şutunda top üstten auta gitti.


20. dakikada Tatos’un sağdan ortasına iyi yükselen Paxiao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.


21. dakikada Guido’nun uzak sert şutunda kaleci Aydın topu kornere çeldi.


32. dakikada Fink’in yerden ortasına Sebaihi vurdu, Ulaş Zengin gole giden topu son anda çıkardı.


51. dakikada savunmada seken top İbrahim Akın’ın önüne düştü. İbrahim’in şutunda meşin yuvarlak üst direkten geri geldi.


71. dakikada Guido’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla auta gitti.


90+3. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Paxiao döndü vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-0



Stat: Atatürk


Hakemler: Erkan Engin xx, Cemal Bingül xx, Bilal Gölen xx


Altay: Aydın xx, Yasin xx, Ulaş xx, Gençer xx, Özgür xx, Tavares xx (İbrahim Akın dk. 46 x), Merter xx (Ferhat dk. 53 x), Putsila xx, Kappel xx, Tatos xx (Sinan dk. 85 ?), Paixao xx


Yedekler: Can, Murat, Serkan, Hüsamettin, İbrahim


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Boluspor: Gökhan xx, Fink xx, Ümit xx, Burak Bekaroğlu xx, Hayrullah xx, İshak xx, Mustafa xx, Sebaihi xx (Umut dk. 72 x,), Akabueze xx, Guido xx (Özgür Can dk. 81 x), Vukadinovic xx (Mutlu dk. 84 ?)


Yedekler: Gökhan Köstereli, Dimov, Diarra, Burak


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Gol: Paxiao (dk. 90+3) (Altay)


Sarı kartlar: Putsila, Kappel (Altay), İshak (Boluspor)

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:03
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