0553 313 94 23

Spor Toto 1. Lig: Altay: 1- Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1.

04 Mart 2019 Pazartesi 21:03
Spor Toto 1. Lig: Altay: 1- Balıkesirspor Baltok: 0

Spor Toto 1. Lig’de haftanın kapanış karşılaşmasında Altay sahasında Balıkesirspor Baltok ile karşılaştı. Altay mücadelden 1-0 galip ayrılarak, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.



Maçtan dakikalar


31. dakikada Furkan’ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Murat Uslu’nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top auta gitti.


32. dakikada Kappel çalımlarla son çizgiye indikten sonra kale önündeki Paxiao’ya çıkardı, Paxiao da müsait pozisyonda golü yaptı. 1-0


36. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nizamettin doğrudan kaleyi düşündü, meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.


81. dakikada Tatos’un kornerden kestiği ortaya iyi yükselen Gençer’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.


83. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Muhammed, müsait pozisyonda topu dışarı yolladı.


87. dakikada serbest vuruşta Özgür ortaladı, kafayı vuran Paxaio çerçeveyi bulamadı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökmen Olgaç xx, Seyfettin Ünal xx


Altay: Aydın xx, Murat xx, Gençer xx, Ulaş xx, Özgür xx, Ferhat xx, Yasin xx,Tatos xx (Oğuz Han dk. 86 ?), Furkan xx (İbrahim Akın dk. 70 x), Kappel xx, Paixao xxx (İbrahim Öztürk dk. 90+2 ?)


Yedekler: Emre, Serkan, Hüsamettin, Sinan


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan xx (Muhammed dk. 75 x), Cüneyt xx, Furkan xx, Doğa xx, Cumali xx, Nizamettin xx (Rahmi dk. 89 ?), Foxi xx (Mehmet dk. 75 x), Otoo xx, Sedat xx, Beleck xx


Yedekler: Atilla, Asil Kaan, Kağan, Serdar, Rahmi


Teknik Direktör: Giray Bulak


Gol: Paxiao (dk. 32) (Altay)


Sarı kartlar: Murat (Altay), Nizamettin, Foxi, Cüneyt, Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 21:03
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: 'Çanakkale geçilmez' lafını diyen biz değiliz!
    1. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı:..
    2. Altay-Balıkesirspor Baltok maçının..
    3. Mustafa Denizli ikinci yarıya çıkmadı
    4. Binalı Yıldırım: ”Büyükçekmece..
    5. Ukrayna’da Türklerin yaşadığı evde..
    6. Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a..
    7. Guaido, Venezuela’ya döndü
    8. Çocukların yüzünü güldüren Bir Çocuk..
    9. Arnavutköy'deki silahlı kavgayla..
    10. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı..
    11. "Yılın Otomobili" Jaguar I-PACE oldu
    12. Başkan Erdoğan Bartın Valiliğini..
    13. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    14. Dilipak'tan canlı yayında bomba..
    15. Rusya'daki sabit varlıklara yatırım..
    16. Mustafa Denizli rahatsızlandı
    17. "Üreten herkese destek olma sözü..
    18. Mustafa Denizli kimdir kaç yaşındadır?
    19. "Türk madenciliği sessiz bir devrim..
    20. Sakarya'da yakalanan cinayet zanlısı..
    21. 4 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
    22. Arap ülkelerinin bakanları Tunus’ta..
    23. Irak, İran'dan yıl sonuna kadar..
    24. Komşuda çıkarılan af sonucu 40 bin..
    25. Avcılar’da fenerli deprem farkındalık..
    26. Erdoğan'dan "Mavi Vatan 2019..
    27. Cezayir'in Paris Büyükelçisi'nden..
    28. "Orman varlığını artıran nadir..
    29. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    30. Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk