Spor Toto 1. Lig: Altay: 1- Balıkesirspor Baltok: 0 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’de haftanın kapanış karşılaşmasında Altay sahasında Balıkesirspor Baltok ile karşılaştı. Altay mücadelden 1-0 galip ayrılarak, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.



Maçtan dakikalar

31. dakikada Furkan’ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Murat Uslu’nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top auta gitti.

32. dakikada Kappel çalımlarla son çizgiye indikten sonra kale önündeki Paxiao’ya çıkardı, Paxiao da müsait pozisyonda golü yaptı. 1-0

36. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nizamettin doğrudan kaleyi düşündü, meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

81. dakikada Tatos’un kornerden kestiği ortaya iyi yükselen Gençer’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

83. dakikada Altay ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Muhammed, müsait pozisyonda topu dışarı yolladı.

87. dakikada serbest vuruşta Özgür ortaladı, kafayı vuran Paxaio çerçeveyi bulamadı.



Stat: Atatürk

Hakemler: Süleyman Abay xx, Gökmen Olgaç xx, Seyfettin Ünal xx

Altay: Aydın xx, Murat xx, Gençer xx, Ulaş xx, Özgür xx, Ferhat xx, Yasin xx,Tatos xx (Oğuz Han dk. 86 ?), Furkan xx (İbrahim Akın dk. 70 x), Kappel xx, Paixao xxx (İbrahim Öztürk dk. 90+2 ?)

Yedekler: Emre, Serkan, Hüsamettin, Sinan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan xx (Muhammed dk. 75 x), Cüneyt xx, Furkan xx, Doğa xx, Cumali xx, Nizamettin xx (Rahmi dk. 89 ?), Foxi xx (Mehmet dk. 75 x), Otoo xx, Sedat xx, Beleck xx

Yedekler: Atilla, Asil Kaan, Kağan, Serdar, Rahmi

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Paxiao (dk. 32) (Altay)

Sarı kartlar: Murat (Altay), Nizamettin, Foxi, Cüneyt, Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.