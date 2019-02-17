Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 3 - Giresunspor: 2 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig‘in 22. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında oynadığı maçta Giresunspor’u 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

3. dakikada Afjet Afyonspor’dan Aykut’un sol kanattan ortasına altı pas içerisinde bulunan Ersen’nin vurduğu kafa vuruşunda top kaleci Anıl’da kaldı.

6. dakikada Giresunspor’dan Muhammet’in kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Bekir’de kaldı.

15. dakikadaUğur’un sağ taraftan yaptığı ortaya Aykut topun gelişine düzgün bir vuruşla kaleci Anıl’ın yetişemeyeceği uzak köşeye gönderdi. 1-0

23. dakikada Michel Landel’in sol kanattan ortasına yükselen Adedeji Dauda’nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

28. dakikada Giresunspordan Dauda, Afjet Afyonspor defasından önünde bulduğu topa vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.

30. dakikada Afjet Afyonspor’dan Emrenin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa yükselen Gökha’nın etkisiz kafa vuruşunda top kaleci Anıl’da kaldı.

36. dakikada Giresunspordan Cristian’nın ortasında topla buluşan Dauda’nın sert vuruşu kaleci Bekir’de kaldı.

51. dakikada Muhammet Reis’in ceza sahasına derinlemesine gönderdiği topla buluşan Daudo yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2

54. dakikada serbest vuruşta Emre’nin ceza sahasına gönderdiği vuruşta topla buluşan Oltan kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 2-2

60. dakikada Giresunspor defasının arkasına atılan topa yetişen Oltan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2



Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Önder Yılmaz xx, Ömer Tevfik Özkoç xx

AFJET Afyonspor: Bekir xx, Bayram xx, Metin xx, Cenk xx, Onurcan xx (Bajram Ajeti dk. 46 x), Uğur xx, Emre Öztürk xx, Aykut Uluç xxx (Onur dk. 71 x), Erselxx, Oltan xxx, Gökhan xx (Nazmi dk. 70 xx)

Yedekler: Türker, İsmet, Musa

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Giresunspor: Anıl xx, Aykut Demir xxx, Michel Landel xxx, Adedeji Dauda xxx, Muhammet xx (Yasin dk. 74 xx), Tefik xx (Emre Nefiz dk. 66 x), Volkan xx (Zoro Gohibi dk. 66 xx), Bahadır xx, Orhan xx, Savaş xx, Cristian Tanese xx

Yedekler: Alperen, Mehmet, Hüsamettin

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Goller: Aykut Uluç (dk. 15), Oltan (dk. 54 ve 60) (Afjet Afyonspor), Dauda (dk. 23 ve 51) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Bayram Çetin, Aykut, Nazmi, Emre Öztürk (Afjet Ayonspor), Dauda (Giresunspor)

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