Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 1 - Altınordu: 3
Spor Toto 1.21 Nisan 2019 Pazar 18:49
Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Altınordu’ya 3-1 yenildi.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Afyonspor defans hatasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Acer yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Soner’in solundan filelere göndererek Altınorduyu 1-0 öne geçirdi.
16. dakikada Anıl topu sol köşeye gönderdi son dokunan Afyonspor’dan Emre Öztürk topu kendi filelerine gönderdi, Altınordu skoru 2-0 getirdi.
75. dakikada Afyonspor ceza sahasının çizgisi önünde topla buluşan Metin topu düzgün bir vuruşla Altınordu ağlarına gönderdi, skorda 2-1 geldi.
83. dakikada Kelim Alıcı’nın kale önüne gönderdiği topa Sefa Yılmaz dokundu, top Afyonspor ağlarına gitti skor 3-1 oldu.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Mert Güzenge xx, Özgür Ertem xx, Habib Tiryaki xx
AFJET Afyonspor: Soner x, Türker Toptaş x, Mehmet Güven x (Enes Ata dk. 46 x), Bajram x, Onur Ramazan Toprak xx, Metin Yüksel xx, Taşkın İlter x (Nazmi Candoğan dk. 73 x), Cenk Güvenç x, Emre Öztürk x, Ersel Aslıyüksek x, Gökhan Kardeş x
Yedekler: Enes, Aykut, Nazmi Bayram
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Yusuf Acer xx, Muhammet Mert xx, Esen Kubat xx (Mehmet Murat Uçar dk. 59 x), Alican Özfesli xx (Oğulcan Ülgen dk. 53 x), Sefa Yılmaz xx, Kerim Alıcı xx, Mehmet Enes Sıgırcı xx (Okan Derici dk. 79 x), Berkay Samancı xx, Recep Yemişci xx, Anıl Koç xx
Yedekler: Erhan, Devid Deniz
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Yusuf Acer (dk. 12) (Altınordu), Emre Öztürk (dk. 16 k.k.) (Afjet Afyonspor)
Sarı Kartlar: Ersel Aslıyüksek, Taşkın İlter (Afjet Afyonspor), Muhammet, Murat Uçar, Ogulcan Ülgen (Altınordu)
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