Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 1 - Altınordu: 3 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Altınordu’ya 3-1 yenildi.



Maçtan dakikalar

12. dakikada Afyonspor defans hatasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Acer yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Soner’in solundan filelere göndererek Altınorduyu 1-0 öne geçirdi.

16. dakikada Anıl topu sol köşeye gönderdi son dokunan Afyonspor’dan Emre Öztürk topu kendi filelerine gönderdi, Altınordu skoru 2-0 getirdi.

75. dakikada Afyonspor ceza sahasının çizgisi önünde topla buluşan Metin topu düzgün bir vuruşla Altınordu ağlarına gönderdi, skorda 2-1 geldi.

83. dakikada Kelim Alıcı’nın kale önüne gönderdiği topa Sefa Yılmaz dokundu, top Afyonspor ağlarına gitti skor 3-1 oldu.



Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Mert Güzenge xx, Özgür Ertem xx, Habib Tiryaki xx

AFJET Afyonspor: Soner x, Türker Toptaş x, Mehmet Güven x (Enes Ata dk. 46 x), Bajram x, Onur Ramazan Toprak xx, Metin Yüksel xx, Taşkın İlter x (Nazmi Candoğan dk. 73 x), Cenk Güvenç x, Emre Öztürk x, Ersel Aslıyüksek x, Gökhan Kardeş x

Yedekler: Enes, Aykut, Nazmi Bayram

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Yusuf Acer xx, Muhammet Mert xx, Esen Kubat xx (Mehmet Murat Uçar dk. 59 x), Alican Özfesli xx (Oğulcan Ülgen dk. 53 x), Sefa Yılmaz xx, Kerim Alıcı xx, Mehmet Enes Sıgırcı xx (Okan Derici dk. 79 x), Berkay Samancı xx, Recep Yemişci xx, Anıl Koç xx

Yedekler: Erhan, Devid Deniz

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Yusuf Acer (dk. 12) (Altınordu), Emre Öztürk (dk. 16 k.k.) (Afjet Afyonspor)

Sarı Kartlar: Ersel Aslıyüksek, Taşkın İlter (Afjet Afyonspor), Muhammet, Murat Uçar, Ogulcan Ülgen (Altınordu)

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