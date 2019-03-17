Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 1 - Abalı Denizlispor: 3 Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig‘in 26. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Afjet Afyonspor’u 3-1 yendi.



Maçtan dakikalar

24. dakikada sol taraftan Mehmet Akyüz ile verkaç giren Ziya ceza yayın üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir’in solundan filelere gitti. 0-1

36. dakikada Recep’in ile ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

45. dakikada Mehmet Akyüz orta sahadan kaptığı topu 40 metre sürerek ceza sahası içine girdi. Kaleci Bekir’in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mehmet meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

67. dakikada sol taraftan Erme’nin kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Oltan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3



Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Bilal Gölen xx

AFJET Afyonspor: Bekir Demircan xx, Bayram Çetin xx, Mehmet Güven xx, Metin Yüksel x (Onurcan Güler dk. 46 x), Nazmi Candoğan xx (Bajram Ajeti dk. 80 ?), Uğur Akdemir xx, Emre Öztürk xx, Aykut Uluç x (Onur Ramazan dk. 61 x), Ersel Aslıyüksek xx, Oltan Karakullukçu xxx, Gökhan Kardeş xx

Yedekler: Soner, Türker, İsmet, Musa

Abalı Denizlispor: Adam Stackhowak xxx, Deniz Vural xx, Ziya Alkurt xx, Ismail Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Mehmet Akyüz xxx (Muhammet Kehinda dk. 86 ?), Recep Niyaz xxx (Marc Mbamba dk. 75 x), Burak Çalık xxx (Gökhan Sözen dk. 74 x), Furkan Şeker xx, Kerem Can Akyüz xx, Abdulkerim Bardakçı xx

Yedekler: Asil Kaan Güler, Taha Can, Burak, Seddar

Goller: Ziya (dk. 24), Recep, (dk. 36), Mehmet Akyüz (dk. 45) (Denizlispor), Oltan (dk. 67) (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Mehmet Güven (Afyonspor), Furkan (Denizlispor)

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