Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı sonucu) Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Adanaspor, İstanbulspor’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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