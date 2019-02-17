Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı sonucu)
Spor Toto 1.
17 Şubat 2019 Pazar 20:20
Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Adanaspor, İstanbulspor’ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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