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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1

1 berabere kaldı.

01 Mart 2019 Cuma 21:05
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1

1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dauda, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak hemen direğin yanından auta çıktı.


23. dakikada Adanaspor ceza sahası içerisinde yüksekten gönderilen topla buluşan Muhammet Reis, topu filelerle buluşturdu. 0-1


45. dakikada Onur Akbay, orta sahadan getirdiği topla ceza sahasına girerken Kone ile paslaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kone vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.


53. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisinde topla buluşan Bumba rahat bir şekilde Furkan’a ortasını açtı. Furkan düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


78. dakikada ceza sahası dışından çerçeveyi görür görmez Orhan Taşdelen kaleye şutunu çekti top direkten döndü.


82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Landel müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde auta çıktı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Mehmet Emin Tuğral xx


Adanaspor: İrfan Can xx, Veli Kızılkaya xx, Uğur Göktaş xx, Hakan Barış xx, Kenan Karışık x (Furkan Özçal dk. 40 x), Onur Akbay xx, Bumba xx (Robert Feczesin dk. 85 ?), Bagayoko xx, Kone xx (Ahmet Dereli dk. 74 x), Özkan Taştemur xx, Gökhan Sazdağı xx


Yedekler: Enes Soylu, Yasin Akyol, Andaç Güleryüz, Eren Keleş


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Giresunspor: Kayacan Erdoğan xx, Michel Landel xx, Abiola Dauda xx, Muhammet Reis xx (Alperen Aydın dk. 82 ?), Tevfik Altındağ xx, Renan Da Silva xx, Çağlar Birinci xx, Orhan Taşdelen xx, Tanase xx (Cyriac dk. 74 x) Mehmet Taş xx, Berkan Yıldırım xx (Volkan Okumak dk. 61 x)


Yedekler: Anıl Atağ, Emre Nefiz, Hüsamettin Tut, Niljan Skrbic


Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç


Goller: Muhammet Reis (dk. 24) (Giresunspor), Furkan Özçal (dk. 53) (Adanaspor)


Sarı Kartlar:Özkan Taştemur, Onur Akbay, Furkan Özçal (Adanaspor), Renan Foguinho, Mehmet Taş (Giresunspor)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:05
  1. doğa

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