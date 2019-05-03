Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Altınordu: 2 1 mağlup oldu.

1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

2. dakikada Altınordu kalecisi Erce’nin gönderdiği uzun top, Alican’ın önünde kaldı. Alican havadan defans arkasına pasını gönderdi. Topla buluşan Sefa, kaleciyi geçerek ortasını yaptı. Müsait pozisyondaki Anıl düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Adanaspor kalesine gönderdi. 0-1

6. dakikada kısa paslarla atak geliştiren Altınordu’da Muhammed, ara pasla topu sol kanattaki Yusuf’a gönderdi. Yusuf, Doğanay’dan sıyrılmaya çalışırken Adanaspor ceza sahasında yerde kaldı. Maçınhakemi beyaz noktayı gösterdi.

7. dakikada Altınordu’nun kazandığı penaltı vuruşunda topun başına Sefa geçti. Sefa’nın sert şutunda top kaleci İrfan Can’ın üzerine gitti. Pozisyonun devamında Adanaspor savunması topu kornere gönderdi.

25. dakikada Adanaspor’un savunmada kazandığı topu Bagayoko, havadan Altınordu savunmasını arasına gönderdi. Yere çarparak hızlanan topu önüne alan Ahmet, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ahmet’in ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşta top Altınordu ağlarıyla buluştu. 1-1

69. dakikada Altınordu’nun sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Sefa, ortasını gönderdi. Ceza sahasının sağ çaprazında topu alan Mehmet, yakın direğe sert bir şut gönderdi. Kaleye gelen topta kaleci İrfan Can topu yumruklayarak kornere çeldi.

90+4. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Altınordu’da topla buluşan Kerim, çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Kerim, penaltı noktasında uygun pozisyondaki Okan’a gönderdi. Okan topu düzeltti ve köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Cemal Bingül xx, Vural Gül xx

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, Göksü Alhas xx, Enes Akyol x, Digao xx, Özkan Taştemur xx, Furkan Özçal xx (Şahin Berk dk. 86 ?), Doğanay Kılıç x (Mert Adar dk. 90 ?), Gökhan Sazdağı x (Claudiu Bumba dk. 74 x), Ahmet Dereli xxx, Moussa Bagayoko xx, Eren Keleş xx

Yedekler: Enes Soylu, Mustafa Ceviz, Kenan Karışık, Famoussa Kone

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Yusuf Acer xx, Hasan Hatipoğlu xx, Kerim Alıcı xx, Mehmet Sığırcı x, Muhammed Mert xx (Okan Derici dk. 33 xxx), Alican Özfesli xx (Oğulcan Ülgün dk. 72 x), Hüseyin Üner x (Mehmet Uçar dk. 46 x), Sefa Yılmaz xx, Berkay Samancı xx, Anıl Koç xxx

Yedekler: Erhan Erentürk, Ali Yaşar, Recep Yemişçi, David Kılınç

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Ahmet (dk. 25) (Adanaspor), Anıl (dk. 2), Okan (dk. 90+4) (Altınordu)

Sarı kartlar: Digao, Göksu, Mert (Adanaspor), Sefa, Mehmet Sığırcı (Altınordu)

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