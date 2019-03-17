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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1.

17 Mart 2019 Pazar 18:21
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


8. dakikada sol kanatta topla buluşan Ahmet İlhan, ceza yayı üzerinde bekleyen Stancu’ya pasını aktardı. Topu kontrol eden Stancu, önündeki rakibini geçerek şutunu gönderdi fakat kaleci İrfan Can topu köşeden çıkarttı.


36. dakikada ceza sahasının hemen önünden serbest vuruş kazanan Gençlerbirliği’nde topun başına Selçuk geçti. Selçuk’un yakın köşeye yaptığı plase şutta top direkten oyun alanına döndü.


39. dakikada Selçuk’un ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta köşeye giden top yan ağlarda kaldı.


60. dakikada sol çaprazda topla buluşan Stancu, yerden pasla topu Alper’e aktardı. Alper çizgiye inerek ortasını yaptı. Adanaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu Jailton, ağlara gönderdi. 0-1


62. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adanaspor’da ceza sahasına gönderilen topu, Gençlerbirliği savunması kafayla uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde topu önünde bulan Özkan, gelişine şutunu attı. Kaleci Emrullah köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.


66. dakikada orta sahada serbest vuruş vuruş kazanan Adanaspor’da Hakan topu sağ kanada gönderdi. Topla buluşan Digao, çalımlarla ceza sahasına girdi. Digao, kaleyi gördüğü ilk anda sert bir şut çıkardı fakat kaleci Emrullah parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.


85. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Nobre, çalımlarla içeriye girdi ve sol kanattaki müsait pozisyondaki arkadaşı Stancu’ya topu gönderdi. Stancu duvar pasıyla topu ceza sahasındaki Nadir’e verdi. Nadir’in yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.


90+2. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazanan Gençlerbirliği’nde paslaşarak kullanılan vuruş sonucu Jailton çalımlarla çizgiye indi ve orta açtı. Uzak köşede topla buluşan Stancu, bekletmeden topu altı pasa gönderdi. Nadir’in vuruşunda savunmadan dönen topu Jailton, boş kaleye gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Emre Malok xx, Emin Yıldırım xx, Hasan Hüseyin Tetik xx


Adanaspor: İrfan Can xx, Veli xx, Onur xx, Digao xx, Özkan x, Hakan Barış xx, Furkan x (Feczesin dk. 87 ?), Gökhan xx, Bagayoko x (Anıl dk. 74 x), Kone x, Eren x (Ahmet Dereli dk. 61 x)


Yedekler: Enes, İhsan, Doğanay, Andaç


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Gençlerbirliği: Emrullah xxx, Ahmet Oğuz xxx, Mert xx, Claro xx, Alper xx, Yasin xx, Ahmet İlhan x (Jailton dk. 46 xx), Selçuk xxx, Bekir x (Nadir dk. 57 x), Stancu xx, Deniz xx (Nobre dk. 75 x)


Yedekler: Hakan Arıkan, Erdem, Barış, Berat


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Gol: Jailton (dk. 60) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Veli, Bagayoko, Hakan, (Adanaspor), Yasin (Gençlerbirliği)

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:21
  1. doğa

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