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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

21 Nisan 2019 Pazar 21:50
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig’in 30. hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Adana Demirspor’u konuk etti. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


2. dakikada Adanaspor’un atağında orta sahada topla buluşan Gökhan, Adana Demirspor savunmasının arasına havadan bir pas gönderdi. Topu önüne alan Ahmet, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak çok zayıf bir şut atarak pozisyondan faydalanamadı.


41. dakikada Adana Demirspor’un sağ kanatan geliştirdiği atakta Legear’ın ortasında top savunmadan sekti. Ceza yayının üzerinde topu önünde bulan Erdal, çalımlarla ceza sahasına sokuldu ve sol çaprazdan arka direğe orta yaptı. Legear’ın ayak içiyle yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.


51. dakikada ceza yayı üzerinde serbest vuruş kazanan Adana Demirspor’da topun başına geçen Levent’in şutunda kaleci Karacic, topu köşeden kornere çeldi.


58. dakikada sol kanattan taç atışı kullanan Adana Demirspor’da ceza sahasında topla buluşan Gladky, topu kontrol etti. Uygun bir arkadaşını arayan Gladky topu Vedat’a gönderdi. Vedat’ın gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.


69. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahasının önünde topla buluşan Kage, çalımlarla kaleye ilerledi. Kage ceza sahasının sol çaprazından ayağının dışıyla şutunu yaptı. Kaleci Karacic, bu şutta başarılı oldu ve topu çeldi.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Metin xx, Murat Ergin Gözütok xx


Adanaspor: Karacic xx, İhsan x (Göksü dk. 48 x), Digao xx, Özkan xx, Hakan xx, Bumba xx, Furkan xx, Gökhan x (Eren dk. 85 ?), Abdulkadir xx, Ahmet x (Kone dk. 79 x), Bagayoko xx


Yedekler: İrfan Can, Enes, Kenan, Feczesin


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Adana Demirspor: Çağlar xx, Adil xx, Mitrovic xx, Kaan xx, Semih xx, Berk xx (Kage dk. 66 x), Legear x (Levent dk. 46 x), Erdal xx, Süleyman xx, Pote xx (Vedat dk. 46 x), Gladky xx


Yedekler: Kurtuluş, İsmail, Emre, Mehmet


Teknik Direktör: Ümit Özat


Sarı kart: Erdal (Adana Demirspor)

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 21:50
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