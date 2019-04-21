Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)
Spor Toto 1.
21 Nisan 2019 Pazar 20:41
Spor Toto 1. Lig’in 30. hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Adana Demirspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
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