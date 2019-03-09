Spor Toto 1. Lig: Adana Demispor: 0 - Osmanlıspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor evinde Osmanlıspor’u konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

1. dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Adana Demirspor’da topun başına Levent geçti. Levent’in yaptığı ortada ön direğe koşarak kafa vuruşu yapan Semih’in şutunda Osmanlıspor kalecisi Abdulaziz topu kornere çeldi.

26. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor’da Levent’in ara pasında topla buluşan Hakan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hakan’ın ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Abdulaziz topu kornere çeldi.

51. dakikada Osmanlıspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Todorovic’in ortasında Mathew topa gelişine vurdu. Yerden gelen topu kaleci Çağlar zorlanmadan tuttu.

56. dakikada kaleye 20 metre uzaktan serbest vuruş kazanan Adana Demirspor’da topun başına Levent geçti. Levent’in direkt kaleye gönderdiği sert şutunda kaleci Abdulaziz topu yumruklayarak çeldi.

68. dakikada Osmanlıspor’un kontra atağında ceza sahasına gönderilen top, Mertan’ın önünde kaldı. Mertanın bekletmeden vurduğu sert şutta top üst direğe çarparak auta çıktı.

70. dakikada Adana Demirspor’un geliştirdiği kontra atakta Traore’nin ara pasında topla buluşan Pote, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pote kaleci Abdulaziz’i de geçerek dar açıdan şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Orkun Aktaş xx, Bahtiyar Birinci xx

Adana Demirspor: Çağlar xx, Batuhan xx, Semih xx, Traore xx, Berk xx, Anderson x (Gladky dk. 57 x), Hakan x (Kage dk. 66), Süleyman xx, Levent xx, Rassoul xx, Pote x (Tayyib dk. 73 x)

Yedekler: Kurtuluş, Adil, İsmail, Emre

Teknik Direktör: Ümit Özat

Osmanlıspor: Abdülaziz xx, Muhammed xx, Numan xx, Anıl xx, Ayuk xx, Todorovic xx (Beykan dk. 80 x), Burhan xx, Hasan xx, Matthew x (Sinan dk. 61 x), Lumanza x (Galip dk. 77 x), Mertan xx

Yedekler: Mele, Mehmet, Atakan, Privat

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Sarı kartlar: Anderson, (Adana Demirspor), Numan, Ayuk, Sinan, Mertan, Anıl, Hasan (Osmanlıspor)

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