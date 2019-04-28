Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 4 - Boluspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Boluspor’u 4-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

18. dakikada Adana Demirspor’un sağ köşeden kazandığı köşe vuruşunu kullanan Berk ceza sahası içine sert bir orta yaptı. Gelen topa iyi yükselen Adil kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada Adana Demirspor kontra atağında Traore orta sahadan topu defansın arkasına sarkan Pote’ye attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pote’nin şutunu kaleci Gökhan çeldi.

22. dakikada sağ kanattan hızla derine inen Süleyman ceza sahası içine bekletmeden ortasını yaptı. İyi yükselen Pote şık bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

24. dakikada Boluspor atağında sağ kanatta derine kadar rakiplerini çalımlayarak inen Mustafa Durak ceza sahasına yüksek bir top attı. Gelen topa gelişine bir kafa vuruşu yapan Mustafa Batuhan kalenin uzak köşesinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

48. dakikada Boluspor’un atağında Mustafa Durak’ın sol kanattan ceza alanına ortasında, altıpas içinde Burak ayağının içiyle plaseledi. Top direğin bir karış üstünden dışarı çıktı.

50. dakikada Adana Demirspor atağında sağda topla dripling yapan Berk ceza alanına sağ çaprazındaki Süleyman’ı gördü. Bu futbolcu uzak köşeye ortaladı, Pote kafayı vurdu. Kaleci Gökhan soluna giden topu adeta uçarak tokatlamayı başardı. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

57. dakikada Adana Demirspor’un ani gelişen atağında orta saha ikili mücadelede ayakta kalan Traore topla birlikte rakip alanı geçti. Sağında Pote, solunda ise Berk atağa katıldı. Traore defansla çizgi halindeki Berke’e topu aktardı. Berk ceza alanına girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1

71. dakikada sağ kanatta top ile buluşan Süleyman dripling yapan Vedat’ı gördü. Verkaçta topu önünde bulan Vedat ceza alanı sağ çaprazındaki Pote’yi gördü. Pote gelen topla gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 4-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Deniz Turgut xx, Bilal Gölen xx

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Adil Demirbağ xx, Milan Mitrovic xx, Kaan Kanak xx (Batuhan İşçiler dk. 76 x), Emre Uruç xx, Semih Güler xx, Traore xx, Berk Yıldız xx, Vedat Bora xx, Süleyman Koç xx (Anderson dk. 72 x), Pote xx (Gladky dk. 80 x)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Talha Sanuç, İsmail Konuk, Herve Kage

Teknik Direktör: Ümit Özat

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Matic Fink xx, Ufuk Budak xx, Daniel Dimov xx, Ümit Kurt xx, Umut Gündoğan xx, İshak Çakmak xx, Mutlu Güler xx (Burak Bekaroğlu dk. 84 ?), Guido Koçer x (Batuhan Altıntaş dk. 20 x), Mustafa Durak xx, Bentley x (Burak Asan dk. 45 x)

Yedekler: Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Muhammed Çetin, Can Özcan

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Goller: Adil Demirbağ (dk. 18), Pote (dk. 22 ve 71), Berk Yıldız (dk. 57) (Adana Demirspor), Batuhan Altıntaş (dk. 24) (Boluspor)

Kırımızı Kart: Ümit Kurt (dk. 90) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Mustafa Durak, Umut Gündoğan (Boluspor)

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