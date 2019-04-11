Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 3 - Ümraniyespor: 1 1 mağlup etti.

1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

19. dakikadaÜmraniyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Kaan’ın ceza sahasına ortasında Gladky’nin kafa vuruşu auta çıktı.

33. dakikada sağ kanattan Süleyman’ın yerden ortasında ceza sahası içinde Pote topu Berk’e aktardı. Bu oyuncunun şutu filelerle buluştu. 1-0

63. dakikada sol kanattan Yasir’in ortasında ceza sahası içinde Atabey’in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

65. dakikada Adana Demirspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, sağ kanattaki Leandrinho’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Timur’un yaklaşık 30 metre mesafeden sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

73. dakikada sağ kanattan Legear’ın yerden sert ortasında savunmaya da çarpan top arka direkte Gladky’nin önünde kaldı. Bu oyuncu yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

75. dakikada kaleci Burak’ın hatasında topu alan Erdal’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Koray Gençerler xx, Serdar Diyadin xx, Özgür Ertem xx

Adana Demirspor: Çağlar xx, Kaan xx, Semih xxx, Traore xx, Berk xxx, Erdal xx, Süleyman xxx, Levent xx (Vedat dk. 71 x), Rassoul xxx, Pote xx (Legear dk. 63 xx), Gladky xx (Kage dk. 80 x)

Yedekler: Kurtuluş, İsmail, Batuhan, Emre

Teknik Direktör: Ümit Özat

Ümraniyespor: Burak x, Appindangoye x, Alaaddin x, Merthan x (Tarık dk. 24 x), Yasir xx, Timur xxx, Vasilogiannis x (Atabey dk. 58 x), Serkan xx, Muhammed xx, Dialiba x (Emircan dk. 46 x), Leandrinho xx

Yedekler: Metin, Uğur, Bahadır, Madinda

Goller: Berk (dk. 33), Gladky (dk. 73), Erdal (dk. 75) (Adana Demirspor), Timur (dk. 65) (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: Gladky, (Adana Demirspor), Dialiba, Tarık, (Ümraniyespor)

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