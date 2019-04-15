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Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:13
Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Altay’ın sol kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasının çaprazında topla buluşan Özgür, uzak köşeye sert bir şut gönderdi. Kaleci Çağlar uzanarak topu köşeden çıkarttı.


9. dakikada Adana Demirspor’un geliştirdiği atakta Traore orta sahadan Pote’ye uzun bir pas gönderdi. Çalımlarla ceza sahasına sokulan Pote, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pote’nin çaprazdan vurduğu sert şutu kaleci Aydın çeldi.


12. dakikada sağ kanattan çalımlarla gelen Gladky, ceza sahasındaki Pote’ye topu gönderdi. Altay savunmasından seken topu ceza sahasının köşesinde kontrol eden Berk, Ulaş’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.


14. dakikada penaltı kazanan Adana Demirspor’da topun başına Pote geçti. Pote meşin yuvarlağı sert bir şutla Altay kalesine gönderdi. 1-0


17. dakikada defansta topu alan Süleyman, sol kanattaki Gladky’ye uzun bir top gönderdi. Gladky ceza sahasına yerden bir orta gönderdi. Süratle içeri kat eden Berk, topa dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0


46. dakikada Altay’ın kullandığı santra vuruşunda süratle ileri çıkan Kappel topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1


57. dakikada Altay’ın ceza sahasının çaprazından kullandığı serbest vuruşta Özgür, içeri sert bir orta gönderdi. Gençer’in kafasıyla dokunduğu top ağlarla buluştu. 2-2


80. dakikada Adana Demirspor’da sağ kanatta topla buluşan Süleyman, kaleye 40 metre uzaktan sert bir şut gönderdi. Top direğim yanından auta çıktı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Salih Mazlum xx, Ata Yıldırım xx


Adana Demirspor: Çağlar x, Mitrovic x, Kaan xx, Semih xx, Traore xx, Berk xxx, Legear x (Levent dk. 63 x), Erdal xx, Süleyman xx, Pote xx (Kage dk. 88 ?), Gladky xx (Vedat dk. 61 x)


Yedekler: Kurtuluş, İsmail, Batuhan, Emre


Teknik Direktör: Ümit Özat


Altay: Aydın x, Ulaş x, Gençer xx, Özgür x, Mustafa xx, Helder xx, Ferhat x (İbrahim Akın dk. 46 x), Putsila xx, Tatos x (Merter dk. 90 ?), Paixao xx, Kappel xxx (Oğuzhan dk. 79 x)


Yedekler: Emre, Yasin, İbrahim Öztürk, Hüsamettin


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: Pote (dk. 14 pen.), Berk (dk. 17) (Adana Demirspor), Kappel (dk. 46), Gençer (dk. 57) (Altay)


Kırmızı Kart: Traore (dk. 86) (Adana Demirspor)


Sarı Kartlar: Erdal, Süleyman, Kaan (Adana Demirspor), Paixao, Gençer, Putsila(Altay)

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:13
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