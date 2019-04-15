Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Altay: 0 (İlk yarı sonucu)
Spor Toto 1.
15 Nisan 2019 Pazartesi 20:05
Spor Toto 1. Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Altay’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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