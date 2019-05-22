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Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı sonucu)

Spor Toto 1.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:15
Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı sonucu)

Spor Toto 1. Lig’in play-off yarı final ilk maçında Adana Demirspor, Hatayspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:15
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