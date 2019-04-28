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Spor Toto 1 Lig: Abalı Denizlispor: 0- Balıkesirspor: 0

Spor Toto 1.

28 Nisan 2019 Pazar 21:39
Spor Toto 1 Lig: Abalı Denizlispor: 0- Balıkesirspor: 0

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Abalı Denizlispor sahasında karşılaştığı Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


12. dakikada ceza alanı dışından faulden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Keremcan Akyüz’ün kullandığı ve doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Vukovic çift yumruklu çıkardı.


15. dakikada Keremcan’ın ceza alanı dışından gönderdiği pas ile ceza alanı içerisinde buluşan Burak Çalık’ın sert şutu kalecide kaldı.


17. dakikada paslaşarak rakip takım ceza alanı içerisine giren yeşil siyahlı ekipte Burak Çalık’ın korner çizgisi üzerinden çevirerek verdiği pasla buluşan Mehmet Akyüz’ün kayarak yaptığı vuruş yan direkten döndü.


26. dakikada Gökhan’ın ceza alanı dışından havadan gönderdiği topa röveşata ile vuran Steve Beleck’in şutu kaleci Stackhowiak’ta kaldı.


39. dakikada Nizamettin’in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Steve’nin kafa şutu yan ağlarda kaldı.


44. dakikada faulden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Can’ın ceza alanı içerisine yaptığı ortada topa yükselen Abdülkerim Bardakçı’nın yaptığı vuruşunda top farklı şekilde yandan auta gitti.


55. dakikada Sedat’ın havadan yaptığı ortada müsait pozisyonda topa yükselen Nizamettin’in kafa şutu yandan auta gitti.


62. dakikada Ziya’nın ceza alanı dışından yaptığı ortada zor pozisyonda topa yükselen Mehmet Akyüz’ün kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.


75. dakikada çalımlarla ceza alanı içerisine kadar giren Otoo’nun çizgi üzerinden çektiği sert şut üstten auta gitti.


87. dakikada Keremcan’ın kullandığı kornerde Alperen’in kafa şutu yandan auta gitti.


90. dakikada Keremcan’ın sol taraftan kullandığı kornerde toyuna yeni giren Seddar’ın kafa vuruşunda kaleye giden topu çizgi üzerinden Balıkesirsporlu Doğa çıkardı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Mert Güzence xx, Özgür Ertem xx, Habip Tiryaki xx


Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Ziya Alkurt xx, İsmail Aissati xx, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz xx (Seddar Karaman dk. 90 ?), Recep Niyaz xx (Mbabmba dk. 81 x), Burak Altıparmak xx, Burak Çalık xx (Kehinde dk. 67 x), Kerem Can Akyüz xx, Abdülkerim Bardakçı xx,


Yedekler: Asil Kaan, Deniz Vural, Gökhan Süzen, Furkan Şeker, Mbabmba,Seddar Karaman, Kehinde


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Balıkesirspor: Vukovic xx, Cüneyt Köz xx, Nizamettin Çalışkan xx, Furkan Çil xx, Sedat Şahin Türk xx, Okan Alkan xx, Otoo xx, Steve Beleck xx, Glumac x, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xx


Yedekler: Atilla Özman, Asil Kaan Eryılmaz, Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Foxi, Anıl Başaran, Ağuzhan Çapar


Teknik Direktör: Giray Bulak


Kırmızı Kart: Nizamettin (Maç sonrası) (Balıkesirspor)


Sarı kartlar: Mbabmba (Denizlispor), Gulumac, Steve Beleck, Okan Alkan (Balıkesirspor)

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 21:39
  1. doğa

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