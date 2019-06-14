0553 313 94 23

Spor Şenlikleri emekçilerine teşekkür plaketi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 18.

14 Haziran 2019 Cuma 11:06
Spor Şenlikleri emekçilerine teşekkür plaketi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 18. Uluslararası Spor Şenlikleri’ne katkıda bulunan okul idarecileri, öğretmenlere ve personele plaket vererek teşekkür etti.


Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri, 24bin 350 öğrencinin iştirakiyle gerçekleşti. Nilüfer İlçe Kaymakamlığı himayesinde, Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor ve Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte 19 Nisan- 20 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği şenliklerde çok sayıda öğretmen ve belediye çalışanı da görev aldı.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başarıyla tamamlanan şenliklerde görev alanlarla düzenlenen gecede buluşarak, herkese tek tek teşekkür etti.


Nilüfer Belediyesi’nin, dev bir etkinliğe imza attığını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Bu yıl da yine rekor katılımla bir şenlik gerçekleştirdik. Dile kolay 18 yıl oldu. 24 bini aşkın öğrencimizin katılmasıyla şenliğimiz yine örnek oldu. Sizlerin emeği olmasaydı bu şekilde başarılı gelmezdi. Çocukları, sporla, kardeşlikle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık hep birlikte. Etkinliğimizin bundan sonra da daha geniş katılımla gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Otobüste yükselen alevlere vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
    1. Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki..
    2. İstanbul Craft Week, 17 Haziran'da..
    3. İran ve Çin liderlerinden ABD'nin tek..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor’da Sergen..
    5. Tütüncü çiftinin karne sevinci
    6. Başarının göstergesi karne değil
    7. Pençe Harekâtı’nda 118 mağara ve..
    8. Sungurlu’da 3 günde 159 ünite kan..
    9. TSKB’den rüzgar enerjisine destek
    10. "Eksperliği sigorta sektörünün..
    11. Menemenspor Teknik Direktörü Abdullah..
    12. Red Bull Uçuş Günü 4 Ağustos’ta..
    13. Bu imam başka imam
    14. İtalyan demiryolu şirketine Özpetek..
    15. Vali Akın, Sıdıklı Köyünde karne..
    16. Edremit Belediyesi’nde Fen İşleri’ne..
    17. Önce Yaya “ projesi hayata geçiriliyor
    18. Kan bağışçılarına ödül
    19. ANALİZ - ABD yaptırımlarının..
    20. Develi’de Şölen Havasında Karne..
    21. Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na..
    22. Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri hız..
    23. Germencik Türk Burcu Yaşam Alanı..
    24. Oğuzhan Özyakup birliğine teslim oldu!
    25. Düzce’de kaldırıma taşan bitkiler..
    26. Talak hakkında bilgiler verilmelidir
    27. “Yüzde 100” bu kez Amasya’da
    28. 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi..
    29. Sivas’ta trafik kazası 5 yaralı
    30. Evkur Yeni Malatyaspor, Kamara için..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'