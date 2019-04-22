Spor şenliği doğayla buluşturdu Nilüfer Belediyesi 18.

Nilüfer Belediyesi 18. Uluslararası Spor Şenlikleri çerçevesinde 275 öğrenci, Misi ile Dağyenice arasında 7 kilometrelik parkurda trekking yaptı.

Nilüfer Belediyesi’nin 18 yıldır Nilüfer İlçe Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyespor ve Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirdiği 18. Uluslararası Spor Şenlikleri devam ediyor. Şenlik çerçevesinde doğa yürüyüşü yapıldı. Nilüfer’de 13 okuldan 275 öğrencinin iştirakiyle 7 kilometrelik trekking parkuru düzenledi. Misi Mahallesi ve Dağyenice Mahallesi arasındaki parkurda öğrenciler doğayla iç içe spor yaptı.

Öğrenciler, yürüyüş parkuru boyunca keyifli dakikalar geçirirken, Nilüfer Arama Kurtarma ekibi de öğrencilere eşlik etti.

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