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Spor salonu dolaplarından hırsızlık iddiası

Antalya'da spor salonlarının soyunma odası dolaplarından 98 bin liralık çek, biri 12 bin dolar, diğeri 5 bin avro değerindeki 2 saat ve 5 bin lira çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:59
Spor salonu dolaplarından hırsızlık iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da spor salonlarının soyunma odası dolaplarından 98 bin liralık çek, biri 12 bin dolar, diğeri 5 bin avro değerindeki 2 saat ve 5 bin lira çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fener ve Yeşilbahçe mahallelerinde spor salonlarından hırsızlık olduğu şikayetleri üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Salonların ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin M.E.O. ve A.A. olduğunu belirledi.

Yapılan teknik takip sonucu İstanbul'da oldukları tespit edilen şüpheliler düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Antalya'ya getirilen şüphelilerden M.E.O'nun sahte kimlik kullandığı, cezaevi firarisi olduğu ve 7 ayrı suçtan arandığı anlaşıldı. Diğer şüphelinin de çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.






Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:59
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