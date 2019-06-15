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Spor öğretmenlerine "Spor Psikolojisi" eğitimi

Eyüpsultan Belediyesi ilgili birimlerde çalışan öğretmenlerin gelişimi için eğitimlere devam ediyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:53
Spor öğretmenlerine "Spor Psikolojisi" eğitimi

Eyüpsultan Belediyesi ilgili birimlerde çalışan öğretmenlerin gelişimi için eğitimlere devam ediyor.


Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kılavuz Akademi, öğretmen gelişim programları kapsamında belediyede görev yapan spor öğretmenlerine"Spor Psikolojisi" semineri verdi.


Eğitmenlerin verimliliklerini artırmak, öğrencilerin daha iyi anlaşılması ve hizmet kalite standartlarının arttırılmasını sağlamak amacıyla Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle yapılan seminerlerin bu ayki konuğu Mentalift Direktörü ve Spor Psikologu Arda Coşkun oldu. Arda Coşkun, spor eğitmenlerinden oluşan katılımcılara ‘Spor ve Sporcu Psikolojisi’ konularında bilgiler aktardı.


Kılavuz Akademi Birim Yöneticisi İsmail Yıldız, öğretmenlere yönelik gelişim programlarının devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi: “Öğretmenlerimiz çocuklar ve gençler başta olmak üzere Eyüpsultan’da yaşayan kıymetli insanlarımıza değer katmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu noktada öğretmenlerimizin de daha nitelikli hizmet sunabilmesi için onların gelişimlerine önem veriyoruz. İnsanımız bizim için kıymetli, aynı zamanda onlara dokunan öğretmenlerimiz de bizim için kıymetli. Bu vesileyle bizlere her daim destek sağlayan Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken’e ve Bilgi Üniversitesi’nin değerli hocalarına teşekkürlerimi sunuyoruz” dedi.


Kılavuz Akademi Öğretmen Gelişim Programları kapsamında gerçekleşen seminerler yıl boyunca her ay devam ediyor. Seminerler Bilgi Üniversitesi hocaları tarafından veriliyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:53
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