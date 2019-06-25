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Spor merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde spor imkanı

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren erkek ve bayan spor merkezleri, yaz ayalarında spor yaparak formunu korumak isteyen vatandaşları uzman eğitmenler kontrolünde bilinçli spor yapamaya davet ediyor.

25 Haziran 2019 Salı 13:51
Spor merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde spor imkanı

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren erkek ve bayan spor merkezleri, yaz ayalarında spor yaparak formunu korumak isteyen vatandaşları uzman eğitmenler kontrolünde bilinçli spor yapamaya davet ediyor.


Fitness, pilates, step, aerobik ve zumba branşlarında eğitimlerin verildiği Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezleri, yaz aylarında da formunu korumak ve zinde bir yaşam sürmek isteyen sporseverleri ağırlıyor. Yıl boyunca faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren spor merkezlerinde farklı seans seçeneklerinin olması yaşam boyu spor faaliyetlerine katılım oranını da arttırıyor.


Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için spor yapmak isteyen vatandaşların bilinçli ve programlar dahilinde egzersizler yapması gerektiğine dikkat çeken Şehitkamil Belediyesi spor merkezlerindeki görevli uzman eğitmenler, sakatlık ve hastalıklardan sakınmak adına spora ayrılan zaman dilimi ve çalışmalar esnasında sıvı tüketiminin önemi konusunda katılımcı üyelere detaylı bilgiler veriyorlar.


"İstenmeyen sakatlık ve hastalıklarla karşı tedbirli olunmalı"


Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi eğitmenlerinden Hacı Kömürcü, yaz aylarında spor yaparken istenmeyen sakatlık ve hastalıklara karşı tedbirli olunması gerektiğini söyledi. Kömürcü, yaz aylarında spor merkezlerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Havaların ısınması ve yazlık kıyafetlere geçiş süreci ile birlikte hemen hemen herkeste yeni bir başlangıç yapma isteği de uyanır. Sağlıklı ve zinde bir vücuda kavuşmak için sportif faaliyetler olmazsa olmazlar arasındadır. Ancak sporun hangi koşullarda ve nasıl yapılacağı da sağlık için önemli bir kriterdir. Aksi takdirde istenmeyen sakatlıklar ve hastalıklar yaşanabilir. Özelikle yaz aylarında yapılacak olan çalışmalar belirli bir program ve eğitmen gözetiminde yapılmalıdır. Sıcak havalarda vücut daha fazla sıvı kaybeder, bu da vücut direncinin düşmesine neden olur. Bu anlamda yüklenme ve dinlenme periyotları belirli bir antrenman programı dahilinde düzenlenmelidir. Çalışmalar esnasında sıvı tüketimine önem verilmeli, ter ve toksinle kaybedilen sıvı geri alınmalıdır. Bizler, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm spor merkezlerimizde katılımcı üyelerimize bu konular hakkında detaylı bilgiler aktarıyor, onların sakatlık ve hastalıklara karşı bilinçli olmalarını sağlıyoruz. Yaşam boyu spor faaliyetlerine katılımın artması ve düzenli spor yapma alışkanlığının devam etmesi adına biz antrenörlere büyük görev düşüyor. Sağlığını korumak ve mutlu bir yaşam sürmek isteyen tüm vatandaşlarımızı spor merkezlerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:51
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